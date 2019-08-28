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Предпринимателей подталкивают к экспорту

К 2024 году в регионе должно быть около 1,5 тысяч компаний, регулярно осуществляющих поставки своей продукции за границу.
  • 28/08/2019, 10:37
Автор: Евгения Серёгина
Предпринимателей подталкивают к экспорту
Количество льгот, субсидий и инструментов поддержки экспортеров постоянно увеличивается.

В рамках реализации нацпроекта «Экспорт продукции АПК» регион планирует значительно увеличить объемы экспорта сельхозпродукции — до 440 млн долларов в год. Такие планы озвучил на пресс-конференции в ТАСС начальник управления сельских территорий и инвестиций минсельхоза области Евгений Зайцев. Под ростом экспорта, в первую очередь, подразумевается расширение каналов сбыта продукции.

 Объемы есть, и они достаточны для экспорта,  говорит Евгений Зайцев.  600–800 тысяч тонн зерна из Новосибирской области можно ежегодно направлять на продажу. Вопрос  куда их продать. Если будут организованы и налажены каналы сбыта, то проблемы не появятся. Сейчас ведутся переговоры с партнерами в Китае, Средней Азии, Северной Африке, на Ближнем Востоке.

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В минсельхозе отмечают, что для стимулирования роста экспорта принято постановление правительства РФ №512, предусматривающее льготное кредитование экспортеров. Однако сами аграрии предлагаемые льготы пока используют неохотно.

 По постановлению №512 предприятие на один кредитный рубль должно будет поставить на экспорт продукции на четыре рубля,  говорит Евгений Зайцев.  Пока не все готовы к таким условиям, и активности здесь не наблюдается. В основном все пользуются действующими мерами поддержки, и их достаточно для экспортеров.

Что касается перерабатывающих предприятий, относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства, то для них предусмотрен более широкий спектр механизмов содействия в экспорте продукции.

 К примеру, Центр поддержки экспорта Новосибирской области может изучить продукцию, проанализировать, на каком рынке она будет востребована, поискать партнеров и организовать встречи,  рассказываетначальник отдела развития малого и среднего предпринимательства минпромторга Новосибирской области Анна Амосова.

В региональном минпромторге также проводится обучение отечественных экспортеров.

 Они должны знать российское законодательство, законодательство страны, с которой планируют сотрудничать, традиции, особенно восточных стран,  говорит Амосова.  Кроме того, мы организуем выставки, реверсные бизнес-миссии, когда мы выезжаем делегацией в какую-то страны и партнеры приезжают к нам. На такие встречи в Новосибирске мы можем пригласить гораздо больше местных предпринимателей.

Ведомство также оказывает содействие бизнесу в получении сертификации по требованиям страны, в которую предприятие намерено экспортировать свою продукцию.

 Это мероприятие довольно затратное, и центр экспорта с помощью субсидии из федерального бюджета может оказать финансовую помощь в регистрации на нужных площадках и осуществлении первых поставок, сообщает представитель минпромторга.

По словам Амосовой, уже сейчас ассортимент продукции, поставляемой на экспорт из Новосибирской области, достаточно широкий: БАДы, пищевая продукция (ООО «Купинское мороженое»), продукция химпрома (АО «Катализатор») и другие виды товаров. В планах: к 2024 году увеличить количество экспортеров-субъектов МСП до полутора тысяч. По итогам 2018 года их было чуть больше тысячи.

По информации министерства сельского хозяйства Новосибирской области, в регионе реализуются следующие мероприятия, направленные на увеличение товарной массы экспортоориентированной продукции: увеличение валового сбора зерна, зернобобовых (к 2024 году до 3 млн тонн), увеличение валового сбора масличных культур (к 2024 году до 342,7 тысячи тонн), увеличение производства молока (к 2024 году до 796 тысяч тонн), увеличение производства мяса скота и птицы (к 2024 году до 267,2 тысячи тонн).

В 2018 году железнодорожным транспортом отправлены с элеваторов региона около 700 тысяч тонн зерна Новосибирской области, что в 2,2 раза выше уровня 2017 года и в 3 раза выше уровня 2016 года. На экспорт в 2018 году отправлены 459 тысяч тонн зерновых культур. В 2019 году, по состоянию на середину августа, отгружено 545,8 тысячи тонн, в том числе на экспорт направлено 223,7 тысячи тонн. Зерновые и масличные культуры поставляются в Китай, Монголию, Азербайджан, Литву, Латвию, Иран, Пакистан, Египет и страны Таможенного союза  Беларусь, Казахстан.

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