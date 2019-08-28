Предпринимателей подталкивают к экспорту

— Объемы есть, и они достаточны для экспорта, — говорит Евгений Зайцев. — 600–800 тысяч тонн зерна из Новосибирской области можно ежегодно направлять на продажу. Вопрос — куда их продать. Если будут организованы и налажены каналы сбыта, то проблемы не появятся. Сейчас ведутся переговоры с партнерами в Китае, Средней Азии, Северной Африке, на Ближнем Востоке.

— По постановлению №512 предприятие на один кредитный рубль должно будет поставить на экспорт продукции на четыре рубля, — говорит Евгений Зайцев. — Пока не все готовы к таким условиям, и активности здесь не наблюдается. В основном все пользуются действующими мерами поддержки, и их достаточно для экспортеров.

В минсельхозе отмечают, что для стимулирования роста экспорта принято постановление правительства РФ №512, предусматривающее льготное кредитование экспортеров. Однако сами аграрии предлагаемые льготы пока используют неохотно.

Что касается перерабатывающих предприятий, относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства, то для них предусмотрен более широкий спектр механизмов содействия в экспорте продукции.

— К примеру, Центр поддержки экспорта Новосибирской области может изучить продукцию, проанализировать, на каком рынке она будет востребована, поискать партнеров и организовать встречи, — рассказываетначальник отдела развития малого и среднего предпринимательства минпромторга Новосибирской области Анна Амосова.

В региональном минпромторге также проводится обучение отечественных экспортеров.

— Они должны знать российское законодательство, законодательство страны, с которой планируют сотрудничать, традиции, особенно восточных стран, — говорит Амосова. — Кроме того, мы организуем выставки, реверсные бизнес-миссии, когда мы выезжаем делегацией в какую-то страны и партнеры приезжают к нам. На такие встречи в Новосибирске мы можем пригласить гораздо больше местных предпринимателей.

Ведомство также оказывает содействие бизнесу в получении сертификации по требованиям страны, в которую предприятие намерено экспортировать свою продукцию.

— Это мероприятие довольно затратное, и центр экспорта с помощью субсидии из федерального бюджета может оказать финансовую помощь в регистрации на нужных площадках и осуществлении первых поставок,— сообщает представитель минпромторга.

По словам Амосовой, уже сейчас ассортимент продукции, поставляемой на экспорт из Новосибирской области, достаточно широкий: БАДы, пищевая продукция (ООО «Купинское мороженое»), продукция химпрома (АО «Катализатор») и другие виды товаров. В планах: к 2024 году увеличить количество экспортеров-субъектов МСП до полутора тысяч. По итогам 2018 года их было чуть больше тысячи.

По информации министерства сельского хозяйства Новосибирской области, в регионе реализуются следующие мероприятия, направленные на увеличение товарной массы экспортоориентированной продукции: увеличение валового сбора зерна, зернобобовых (к 2024 году до 3 млн тонн), увеличение валового сбора масличных культур (к 2024 году до 342,7 тысячи тонн), увеличение производства молока (к 2024 году до 796 тысяч тонн), увеличение производства мяса скота и птицы (к 2024 году до 267,2 тысячи тонн).

В 2018 году железнодорожным транспортом отправлены с элеваторов региона около 700 тысяч тонн зерна Новосибирской области, что в 2,2 раза выше уровня 2017 года и в 3 раза выше уровня 2016 года. На экспорт в 2018 году отправлены 459 тысяч тонн зерновых культур. В 2019 году, по состоянию на середину августа, отгружено 545,8 тысячи тонн, в том числе на экспорт направлено 223,7 тысячи тонн. Зерновые и масличные культуры поставляются в Китай, Монголию, Азербайджан, Литву, Латвию, Иран, Пакистан, Египет и страны Таможенного союза — Беларусь, Казахстан.