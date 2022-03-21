Новосибирская область ждет крупные поставки сахара

В ближайшее время на территорию Новосибирской области поступит крупная партия сахара. Таков итог совещания регионального правительства с Союзом сахаропроизводителей России. Об этом в ходе оперативного совещания в областном правительстве сообщил глава регионального Минпромторга Андрей Гончаров.

— Совместно с «Союзроссахаром» проведено совещание, — сообщает Гончаров. — Есть договоренность о дополнительных объемах завоза сахара в регион на следующей неделе в количестве более 500 тонн.

— Наша муниципальная аптечная сеть в настоящее время имеет запасы необходимых форм, — говорит глава города Анатолий Локоть. — Здесь беспокоиться не надо. Хочу напомнить, что во всех районах города работают социальные филиалы муниципальной аптечной сети, где цены ниже на 15-20%. Поэтому доступность лекарственных форм мы обеспечиваем.

По информации Гончарова, результаты мониторинга продовольственных товаров в целом показали, что запасы продовольствия, включая сахар, в регионе сформированы на 21 день без учета подвоза. Непродовольственных товаров первой необходимости (бытовой техники, средств гигиены и бытовой химии) – более чем на 50 дней. Информации о нехватке лекарств в аптеках области в региональное правительство, по словам министра не поступало. Отсутствие дефицита лекарственных форм подтверждают и в мэрии Новосибирска.

Вместе с тем в Новосибирской области отмечают рост цен на ряд товаров, включая сахар.

По состоянию на 18 марта средние минимальные цены и их динамика к началу недели: увеличение по куриным яйцам и мясу на 1,8%, муке пшеничной — на 3,9%, сахару — 7,1%, гречневой крупе — 8%, приводит данные мониторингов глава областного Минпромторга. Снижение наблюдается по подсолнечному и сливочному маслу — 1,2%, пшену — 1%, овсяной крупе — до 7%.

Напомним, что на минувшей неделе Генпрокуратура РФ инициировала проверки сообщений о подорожании сахара в регионах России. 14 марта Андрей Гончаров сообщал, что у оптовых поставщиков запасы сахара превышают 600 тонн, в течение недели в регионе ожидают прибытие еще 400 тонн. На 12 марта средние минимальные цены на сахар в сетевых торговых объектах региона составляли 60 рублей 37 копеек за килограмм.