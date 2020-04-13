Предприниматели адаптируются к коронавирусу

Интернет-магазин Vsemayki выпустил новую модель унисекс-ветровки, учитывающую вирусную повестку: у новой ветровки к капюшону пристегивается прозрачный экран, который полностью закрывает лицо от прямого попадания каких-либо капель, сообщили в пресс-службе компании. Отмечается, что в такой ветровке лицо человека защищено, при этом он может свободно дышать. При желании образ можно дополнить маской.

— Когда экран не нужен, его можно отстегнуть и убрать. Кроме того, его можно обрабатывать дезинфицирующим средством и использовать много раз, — уточнили в пресс-службе. — Такой экран позволит людям безопасно общаться, без дискомфорта, связанного с ношением масок. Благодаря экрану, общение может быть безопасным, при этом будет видно мимику собеседника, его улыбку.

Помимо помощи с безопасным общением, экран защитит от дождя и пыли, что сделает прогулку более приятной и тогда, когда мир вновь станет открытым.

— Сейчас на сайте можно выбрать куртку с дизайном из более 42 тысяч вариантов. Среди принтов есть как нейтральные цветовые абстракции, так и принты с животными, с популярными героями мультфильмов и сериалов и т.д. В будущем появится возможность заказать ветровку с собственным дизайном, — отметили в компании.

В пресс-службе напомнили, что в марте Vsemayki выпустили антикоронавирусную коллекцию со свитшотами, где на сгибе локтя было написано «чихать сюда», и дополнили ассортимент декоративными масками для лица.

Фото: пресс-служба компании