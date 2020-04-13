Спрос на стрижки в Новосибирске вырос на 77%

После сообщений о частичном возобновлении работы салонов красоты, 2ГИС зафиксировал рост количества поисков парикмахерских в 14-ти из 15-ти городов-миллионников, сообщили пресс-службе 2ГИС. В Москве такие салоны на этой неделе искали на 83% чаще, чем на прошлой. Но ещё больший прирост — в Красноярске, Нижнем Новгороде и Уфе. В этих городах интерес жителей к парикмахерским вырос в 2 раза.

В Новосибирске пользователи искали парикмахерские на картах и в справочнике 2ГИС на прошлой неделе на 77% чаще, чем на позапрошлой.

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