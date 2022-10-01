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Сговор при строительстве детского сада доказали в апелляции

  • 01/10/2022, 11:33
Мошенничество на торгах
В УФАС заявили, что победителя госторгов, незаконно отодвинули от контракта в интересах компании, которую поддерживали чиновники.

Седьмой арбитражный апелляционный суд признал законным решение Новосибирского УФАС России в отношении муниципального казенного учреждение города Новосибирска «Управление капитального строительства» и ООО «Масстройэлит» по факту нарушения закона о защите конкуренции.

— В октябре 2021 года Новосибирское УФАС России признало компанию и муниципальное учреждение нарушившими антимонопольное законодательство при проведение открытого электронного аукциона на строительство детского сада, — напомнили в пресс-службе ведомства.

Основанием для возбуждения дела послужили материалы Следственного комитета по Новосибирской области.

— В нарушение закона «Управление капитального строительства» координировала действия «Масстройэлит» при проведении торгов. Общество не только заблаговременно было проинформировано о предстоящей закупке, но и обладало сведениями о конкурентах и добровольно подчинялось координации по ценовому снижению, — пояснили в УФАС. — Несмотря на победу в аукционе третьего лица, вина ответчиков была подтверждена двумя судебными инстанциями, поскольку заявка победителя была признана не соответствующей требованиям документации и контракт был заключен с компанией, чьи интересы лоббировались изначально.

новости Новосибирск

Билеты в Сочи, взятки обедами, оплата невыполненных работ

Напомним, по данным следствия, директором МКУ «УКС» города Новосибирска в 2020 году в ходе выполнения муниципального контракта, заключенного для осуществления комплекса работ по строительству детского сада по улице Спортивной в Ленинском районе города Новосибирска, в рамках реализации нацпроекта «Демография», было оказано пособничество организации-подрядчику в подготовке фиктивных документов и принятие произведенных работ по водопонижению на указанном объекте на сумму свыше 5 млн рублей. Вместе с тем установлено, что данные работы никем не производились и были оплачены.

Также в ходе выполнения муниципального контракта, заключенного между директором МКУ «УКС» и руководителем ООО «Масстройэлит» на строительство здания детских яслей-сада на улице Виктора Шевелёва, злоумышленники организовали подписание фиктивных документов и принятие произведенных работ по водопонижению на указанном объекте на сумму свыше 8 млн рублей. Вместе с тем установлено, что данные работы никем не производились и были оплачены.

Кроме того, в период с 2018 по 2020 годы директор МКУ «УКС» требовал от руководителей подрядных строительных компаний, с которыми у организации были заключены муниципальные контракты, оплачивать счета на оказание услуг общественного питания в ресторане для него и иных работников организации при проведении профессиональных праздников, иных мероприятий. В декабре 2020 года один из обвиняемых получил от руководителя юридического лица взятку в виде двух авиабилетов на перелет бизнес-классом из города Новосибирска в город Сочи (туда-обратно).

 

Ранее редакция рассказывал, что антимонопольщики разрабатывают новый порядок привлечения к ответственности спекулянтов

Фото pixabay.com, автор — Design_Miss_C

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Рубрики : Бизнес Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : нарушение закона о конкуренции муниципальный контракт Мошенничество на торгах


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