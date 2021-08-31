Рекламодателям

Предприниматели не понимают, зачем мэрия Новосибирска убивает бизнес?

  • 31/08/2021, 15:05
Автор:
Новости Новосибирска
Они еще не успели отойти от последствий локдауна, как на одной из главных улиц города убирают парковки для посетителей торговых центров и стрит-ритейла.

В Новосибирске на прошедшей неделе развернулась кампания по ликвидации парковочных мест на Вокзальной магистрали. Предприниматели, чьи магазины, салоны находятся на одной из центральных улиц города, отметили, что это сразу же сказалось на эффективности их бизнеса. Клиенты и партнеры сталкиваются с неудобствами, и речь идет не только о мелких торговых точках. К сожалению, часть опрошенных Infopro54 предпринимателей согласились комментировать эту тему только на условиях анонимности, так как боятся последствий (Первоначально при подготовке текста комментарии были с фамилиями, но позже спикеры попросили их убрать. — Ред.).

— На нашем бизнесе решение мэрии убрать с Вокзальной магистрали парковочные карманы отражается очень плачевно, — отметила управляющая торговым центром, расположенным на Вокзальной магистрали. — У нас в торговом центре сидят арендаторы, у них свои магазины. Большинство покупателей ездят на машинах, и сейчас трафик будет абсолютно нарушен. И это при том, что парковка у нас глубокая, никакого второго ряда здесь никогда не было, чтобы он мешал общественному транспорту.

По ее словам, ликвидация парковок будет неудобна не только посетителям, но и контрагентам-арендаторам.

— Где они сейчас будут разгружать товар — я вообще не представляю. Это отразится на организационных моментах, связанных с деятельностью торгового центра, — рассуждает собеседник редакции. — Понимаете, если нас каким-то образом заранее известили бы об этих изменениях, чтобы мы подготовились, донесли информацию до арендаторов… Но нас просто поставили перед фактом: муниципальные службы приехали и начали демонтировать парковки. Только после этого мы узнали, что у нас будет демонтаж парковочных карманов. Со стороны власти это не есть хорошо. Жалобы поступают от арендаторов, демонтаж начали производить с 23 августа, и на сегодняшний день трафик в магазинах упал.

Собеседники Infopro54 в бизнес-сообществе рассказывают, что раньше иметь офис или бизнес-проект на Вокзальной магистрали было очень престижно. Однако после реконструкции улицы, уменьшения трафика ее привлекательность для бизнеса резко снизится. Исторически сложилось, что в центре города в основном находятся магазины с товарами премиум-сегмента, и наивно полагать, что их покупатели придут пешком.

— Отсутствие парковок крайне негативно отразится на нашем бизнесе, ведь для любого торгового центра парковка — это жизненная необходимость, от этого напрямую зависит посещаемость ТЦ. При отсутствии парковки покупатель, скорее всего, проедет мимо торгового центра. Тем более сейчас, в период неспокойной эпидемиологической обстановки, многие стараются ездить на личном, а не на общественном транспорте. Как пример, мы видим, что когда убрали парковки на Красном проспекте, то там закрылись многие магазины, и эти площади до сих пор простаивают без арендаторов, боюсь, что та же участь ожидает и Вокзальную магистраль, — говорит Наталья Сидорчук, управляющая ТЦ Windsor. — Если городские власти решили очистить Вокзальную магистраль от парковок, то что они нам предлагают, какую альтернативу? Куда наши покупатели должны деть свои машины?

В мэрии города отмечают, что со стороны Красного проспекта на Вокзальной магистрали есть две парковки. Плюс муниципальная парковка на привокзальной площади. Еще одна парковка находится возле ТЦ «Апельсин». Также есть парковка на улице Советской, которая до сих пор никогда не заполнялась.

— Возможности для размещения автомобилей здесь есть, а в центре приоритет отдается общественному транспорту. Данная концепция реализуется властью города, — подчеркивал на пресс-конференции мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Константин Малахов, управляющий коворкингом Plass (находится в самом центре Вокзальной магистрали), отмечает, что для размещения бизнеса они специально выбирали площадку по месту расположения, так чтобы у посетителей коворкинга была возможность приезжать и на метро, и на автомобиле.

— Конечно, есть возможность запарковаться чуть дальше и пройти пешком или добираться к нам на метро, но это сложнее. Комфортное передвижение на автомобиле все-таки очень ценно и облегчает решение многих рабочих вопросов. Я думаю, что мы переговорим на эту тему с собственниками здания, выработаем общую позицию и будем действовать сообща, — рассказывает управляющий.

Владелец коворкинга Plass Владимир Обмайкин заявил, что узнал о демонтаже парковочных мест свершено случайно, от корреспондента портала Infopro54.

Меня повергло в шок отношение власти к жителям города, а также к маломобильным группам населения. Для чего мы делаем доступ для маломобильных групп населения?! Мы установили специальный лифт, при этом потратив немалую сумму денег. Мы устанавливаем для них пандусы, подходы, а нам сейчас мэр говорит: нужно оставлять машину за 1,5 км и идти пешком. Отмечу, что наш город не приспособлен для людей с ограниченными возможностями. Ямы в тротуарах, на которые пешеходы обычно не обращают внимание, становятся настоящим препятствием для людей с инвалидностью. Зимой и весной ситуация усугубляется: колеса и трости застревают в снегу и грязи, скользят по льду, проваливаются в ямы. Как сейчас передвигаться, я честно не понимаю. Те парковки, которые предлагают власти города, очень далеко, и добираться до нас посетителям коворкинга будет не совсем удобно. — рассуждает Владимир Обмайкин. — Мы работаем с маломобильными группами населения, но сейчас, в свете последних событий, от сотрудничества с нами люди уже начали отказываться. Ликвидация парковок на Вокзальной магистрали никак не победит проблему пробок в городе, на этом маршруте пробок нет. Сейчас ситуация будет выглядеть следующим образом: автолюбители будут просто парковать машины возле бордюра,  то есть мы получим обратный эффект.

Многие собственники Infopro54, чьи здания находятся на Вокзальной магистрали, вообще оказались не в курсе происходящего.

— Что? Первый раз слышу о таком. И как они себе это представляют? Они хотят, чтобы на всей улице появилось красная надпись большими буквами «АРЕНДА»!  Покупатели приезжают на автомобилях, припарковаться негде — и они уезжают из центра города в другие места, а у нас происходит… В МЧС есть классификация происшествий: происшествие, авария, катастрофа… На сегодняшний день мы приближаемся к катастрофе, — заявил один из арендодателей площадей, расположенных на Вокзальной магистрали.

Президент Клуба управляющих бизнес-центрами, кандидат экономических наук, доцент НГУЭУ Татьяна Гениберг считает, что вряд ли о проблемах у бизнеса можно говорить столь категорично. Хотя лишняя головная боль на тему «где оставить машину» у посетителей появится.

— Вряд ли я откажусь от своих дел, если они есть в этом здании, из-за отсутствия парковки, но логистические неудобства возрастут. Автомобилисты по-прежнему будут искать парковку. На Вокзальной магистрали с ней всегда были проблемы, — говорит эксперт. — Бизнес-сообщество было так же недовольно, когда убирали парковочные карманы на Красном проспекте. Хотя я считаю, что стрит-ритейл уже давно умирает на Красном проспекте, и в центре города в целом. Дело в том, что арендная плата за объекты на первой линии центральных улиц левого и правого берега очень высокая, так как реализуемые ими товары и услуги рассчитаны на премиум-сегмент. А покупатели — люди с достатком — ездят только на машине и не заходят в стрит-ритейл из-за отсутствия парковок. Как правило, они выделяют целый день для похода в магазин, расположенный в торговом центре. В результате сейчас достаточно много сдается объектов в аренду на площади Карла Маркса, на площади Станиславского и на Красном проспекте.

По информации мэрии Новосибирска, помимо внедрения выделенной линии общественного транспорта, на Вокзальной магистрали заменят покрытие проезжей части на всем протяжении  от улицы Орджоникидзе до улицы Ленина, включая участок от Ленина до Челюскинцев. Общая длина ремонтируемого участка  1,4 км. В настоящее время выполнено фрезерование старого покрытия  более 84%, укладка выравнивающего покрытия  более 43%. Также меняются бортовые камни, ремонтируются колодцы ливневой канализации, тротуары. Позже здесь появятся новые светофорные объекты и разметка из термопластика с использованием стеклянных микросфер. Стоимость ремонта — 121 млн рублей. Работы ведет подрядная организация ООО «РОАД», завершить их планируют до 25 сентября.

Фото редакции

85

Рубрики : Экономика Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : Парковки Мэрия Вокзальная магистраль


0
0

Читайте также:

Новости Сибири
Новостройки Новосибирска

Новосибирская область лидирует в Сибири и на Дальнем Востоке по числу автоугонов

27/08/2021, 17:38

В Республике Алтай суд признал незаконной передачу в аренду свыше 4 210 га лесных участков

26/08/2021, 10:28

Более 200 самокатов Whoosh в Томске изъяли полицейские

25/08/2021, 19:05

В Сибири почти четверть работающих вакцинировались под угрозой увольнения

23/08/2021, 12:30

Актуальный разговор

Актуальный разговор

Диджиталобесие в рекламе будет развиваться

Все материалы
Лента новостей

В Новосибирске приставы арестовали имущество должника за неуплату аренды земли под автомойкой

31/08/2021, 13:54

Квартиры комфорт-класса по цене ниже рынка – из резерва инвестора

31/08/2021, 09:00

Область обязывается направить на инфраструктуру для бизнеса 8,3 млрд рублей

30/08/2021, 19:51

Безопасность дорожного движения подорожает

30/08/2021, 18:30
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ

Степан Сухих: не бояться и считать деньги
16/08/21, 16:11
Новости компаний

Экопроект ВТБ «Миссия: Чистая вода» стал победителем премии FINAWARD 2021

31/08/2021, 11:06

Банк Уралсиб опубликовал отчетность по МСФО за первое полугодие

31/08/2021, 10:53

Добровольное страхование от мошенничества с банковскими картами в Банке Акцепт!

31/08/2021, 10:47

Группа «Сибантрацит» продолжает поддержку программы «Учитель для России» в Новосибирской области

31/08/2021, 10:35

10 лет Первомайскому офису Банка «Левобережный»

30/08/2021, 17:54

В правительстве РФ активно обсуждают очередное повышение налогов, чтобы ежегодно собирать в казну дополнительные 400 млрд. рублей. А Вы поддерживаете такую инициативу правительства?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Экономика

Новости Новосибирска

Область обязывается направить на инфраструктуру для бизнеса 8,3 млрд рублей

Безопасность дорожного движения подорожает

ФАС начала антикартельную проверку металлургов

Детские больничные будут начислять по-новому

Сибирские перевозчики обнаружили пробелы в законодательстве о самозанятых

Финансы

Новости Новосибирска

У новосибирцев сохраняется интерес к кредитам

Долги по налогам более миллиона рублей накопили 18 управляющих компаний

ПСБ и ФРП подписали соглашение о комплексном финансировании инвестиционных проектов

«Фондовый рынок похож на американские горки, но инвесторы на него все равно приходят»

Ситимобил запустил факторинг для таксопарков в Новосибирске

Политика

Новости Новосибирска

Инициативной группе по отзыву мэра отказали в регистрации

Злоумышленники не оставляют в покое семью кандидата в Бердске

Глава ГУ МВД взял под контроль дело с венком для кандидата в горсовет Бердска

«Экология-Новосибирск» активизировалась в судах

Областная Общественная палата приглашает «выборных» экспертов

Недвижимость

Недвижимость

Квартиры комфорт-класса по цене ниже рынка – из резерва инвестора

Несколько десятков депутатов восстали против застройки городского аэропорта

Иван Шмидт: Ледовая арена в Новосибирске будет построена своевременно

Комфорт и свобода фантазии: новый формат квартир захватывает Новосибирск

Расселение аварийных домов обещают ускорить в 2 раза

Технологии

Новости Новосибирска

«Золото» XV Сибирской венчурной ярмарки взял проект по синхронизации работы на маркетплейсах

Весь общественный транспорт Новосибирской области попадет в 2ГИС

Большинство промышленных компаний беззащитны перед хакерами

«Цифра» для застройщиков

Проект водородной заправки разрабатывают ученые СО РАН

Телекоммуникации

Новости компаний

Новосибирск вошел в пятерку городов — лидеров спроса на детские гаджеты

МегаФон назвал мобильную столицу области: это не Новосибирск и даже не город

МТС оцифрует приборы учета в 100 жилых домах Академгородка

В Новосибирске резко вырос спрос на конвергентные тарифы услуг связи

«Борьба между участниками телеком-рынка идет за пользователей сети 4G»

Агропром

Новости Новосибирска

Агросклад PepsiCo в Новосибирске принимает первый сибирский картофель

Новосибирские элеваторы готовы к приему зерна нового урожая

Аграрии региона получат 150 млн рублей на удобрения из резервного фонда

Новосибирская область отправила за рубеж почти 300 тысяч тонн сельскохозяйственных культур

Почему выросла цена на овощи в новосибирских магазинах?

Транспорт

Новости Новосибирска

Безопасность дорожного движения подорожает

На ОбьГЭСе требуют отставки начальника управления пассажирских перевозок

Определен подрядчик для строительства трамвайных путей до нового автовокзала

Marussia на «Технопроме» не будет

«В 2021 году мы входим в топ-5 самых продаваемых брендов в России»

Медицина

Новости компаний

У вас нет язвы или гастрита? Повезло… А может, вы просто давно не обследовались?

Инвестор намерен начать строительство инфекционной больницы в Новосибирске уже в этом году

Новосибирские ученые достучались до центра

В Новосибирске пять ковидных госпиталей вернутся к плановой работе

Коронавирус: как быстрее попрощаться с его последствиями?

Авто

Авто

В регионе выросли продажи подержанных кроссоверов и внедорожников премиальных брендов

Выдача автокредитов в Новосибирской области выросла на 69%

Продажи подержанных автомобилей премиум-сегмента выросли на 68%

Названы самые популярные подержанные автомобили на вторичном рынке в регионе

С 1 июля дилеры Lada поднимут цены на все модели бренда

Туризм

Новости Новосибирской области

Туристические объекты региона обследуют в преддверии МЧМ-2023

На берегу Берди появится свой мини-Алтай со сплавами и глэмпингом

Новосибирской туротрасли нужно свое министерство

Доминикана заинтересована в сотрудничестве с новосибирскими фармацевтами и аграриями

Куда пускают привитых «Спутником V» россиян

Общество

Новости Новосибирска

Более 87 тысяч новосибирских школьников будут получать бесплатные обеды

49 школ Новосибирска будут работать в очно- заочном режиме

Вместе с музыкантами путешествует столетний рояль

Область получит федеральные деньги на капремонт школ

В Новосибирской области стартует сезонная вакцинация от гриппа

Стиль жизни

Новости Новосибирска

Зачем успешным женщинам VIP-club?

VIP-club объединяет несколько поколений

«Мира Парк» открылся в Новосибирске. Пока в техническом режиме

Объединение VIP-сlub открывает новые тренды современного мира

Большинство салонов Новосибирска застряло в 90-х

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Душевные люди, вкусная еда и завораживающие виды

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Август 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска