Предприниматели не понимают, зачем мэрия Новосибирска убивает бизнес?

В Новосибирске на прошедшей неделе развернулась кампания по ликвидации парковочных мест на Вокзальной магистрали. Предприниматели, чьи магазины, салоны находятся на одной из центральных улиц города, отметили, что это сразу же сказалось на эффективности их бизнеса. Клиенты и партнеры сталкиваются с неудобствами, и речь идет не только о мелких торговых точках. К сожалению, часть опрошенных Infopro54 предпринимателей согласились комментировать эту тему только на условиях анонимности, так как боятся последствий (Первоначально при подготовке текста комментарии были с фамилиями, но позже спикеры попросили их убрать. — Ред.).

— На нашем бизнесе решение мэрии убрать с Вокзальной магистрали парковочные карманы отражается очень плачевно, — отметила управляющая торговым центром, расположенным на Вокзальной магистрали. — У нас в торговом центре сидят арендаторы, у них свои магазины. Большинство покупателей ездят на машинах, и сейчас трафик будет абсолютно нарушен. И это при том, что парковка у нас глубокая, никакого второго ряда здесь никогда не было, чтобы он мешал общественному транспорту.

По ее словам, ликвидация парковок будет неудобна не только посетителям, но и контрагентам-арендаторам.

— Где они сейчас будут разгружать товар — я вообще не представляю. Это отразится на организационных моментах, связанных с деятельностью торгового центра, — рассуждает собеседник редакции. — Понимаете, если нас каким-то образом заранее известили бы об этих изменениях, чтобы мы подготовились, донесли информацию до арендаторов… Но нас просто поставили перед фактом: муниципальные службы приехали и начали демонтировать парковки. Только после этого мы узнали, что у нас будет демонтаж парковочных карманов. Со стороны власти это не есть хорошо. Жалобы поступают от арендаторов, демонтаж начали производить с 23 августа, и на сегодняшний день трафик в магазинах упал.

Собеседники Infopro54 в бизнес-сообществе рассказывают, что раньше иметь офис или бизнес-проект на Вокзальной магистрали было очень престижно. Однако после реконструкции улицы, уменьшения трафика ее привлекательность для бизнеса резко снизится. Исторически сложилось, что в центре города в основном находятся магазины с товарами премиум-сегмента, и наивно полагать, что их покупатели придут пешком.

— Отсутствие парковок крайне негативно отразится на нашем бизнесе, ведь для любого торгового центра парковка — это жизненная необходимость, от этого напрямую зависит посещаемость ТЦ. При отсутствии парковки покупатель, скорее всего, проедет мимо торгового центра. Тем более сейчас, в период неспокойной эпидемиологической обстановки, многие стараются ездить на личном, а не на общественном транспорте. Как пример, мы видим, что когда убрали парковки на Красном проспекте, то там закрылись многие магазины, и эти площади до сих пор простаивают без арендаторов, боюсь, что та же участь ожидает и Вокзальную магистраль, — говорит Наталья Сидорчук, управляющая ТЦ Windsor. — Если городские власти решили очистить Вокзальную магистраль от парковок, то что они нам предлагают, какую альтернативу? Куда наши покупатели должны деть свои машины?

В мэрии города отмечают, что со стороны Красного проспекта на Вокзальной магистрали есть две парковки. Плюс муниципальная парковка на привокзальной площади. Еще одна парковка находится возле ТЦ «Апельсин». Также есть парковка на улице Советской, которая до сих пор никогда не заполнялась.

— Возможности для размещения автомобилей здесь есть, а в центре приоритет отдается общественному транспорту. Данная концепция реализуется властью города, — подчеркивал на пресс-конференции мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Константин Малахов, управляющий коворкингом Plass (находится в самом центре Вокзальной магистрали), отмечает, что для размещения бизнеса они специально выбирали площадку по месту расположения, так чтобы у посетителей коворкинга была возможность приезжать и на метро, и на автомобиле.

— Конечно, есть возможность запарковаться чуть дальше и пройти пешком или добираться к нам на метро, но это сложнее. Комфортное передвижение на автомобиле все-таки очень ценно и облегчает решение многих рабочих вопросов. Я думаю, что мы переговорим на эту тему с собственниками здания, выработаем общую позицию и будем действовать сообща, — рассказывает управляющий.

Владелец коворкинга Plass Владимир Обмайкин заявил, что узнал о демонтаже парковочных мест свершено случайно, от корреспондента портала Infopro54.

— Меня повергло в шок отношение власти к жителям города, а также к маломобильным группам населения. Для чего мы делаем доступ для маломобильных групп населения?! Мы установили специальный лифт, при этом потратив немалую сумму денег. Мы устанавливаем для них пандусы, подходы, а нам сейчас мэр говорит: нужно оставлять машину за 1,5 км и идти пешком. Отмечу, что наш город не приспособлен для людей с ограниченными возможностями. Ямы в тротуарах, на которые пешеходы обычно не обращают внимание, становятся настоящим препятствием для людей с инвалидностью. Зимой и весной ситуация усугубляется: колеса и трости застревают в снегу и грязи, скользят по льду, проваливаются в ямы. Как сейчас передвигаться, я честно не понимаю. Те парковки, которые предлагают власти города, очень далеко, и добираться до нас посетителям коворкинга будет не совсем удобно. — рассуждает Владимир Обмайкин. — Мы работаем с маломобильными группами населения, но сейчас, в свете последних событий, от сотрудничества с нами люди уже начали отказываться. Ликвидация парковок на Вокзальной магистрали никак не победит проблему пробок в городе, на этом маршруте пробок нет. Сейчас ситуация будет выглядеть следующим образом: автолюбители будут просто парковать машины возле бордюра, то есть мы получим обратный эффект.

Многие собственники Infopro54, чьи здания находятся на Вокзальной магистрали, вообще оказались не в курсе происходящего.

— Что? Первый раз слышу о таком. И как они себе это представляют? Они хотят, чтобы на всей улице появилось красная надпись большими буквами «АРЕНДА»! Покупатели приезжают на автомобилях, припарковаться негде — и они уезжают из центра города в другие места, а у нас происходит… В МЧС есть классификация происшествий: происшествие, авария, катастрофа… На сегодняшний день мы приближаемся к катастрофе, — заявил один из арендодателей площадей, расположенных на Вокзальной магистрали.

Президент Клуба управляющих бизнес-центрами, кандидат экономических наук, доцент НГУЭУ Татьяна Гениберг считает, что вряд ли о проблемах у бизнеса можно говорить столь категорично. Хотя лишняя головная боль на тему «где оставить машину» у посетителей появится.

— Вряд ли я откажусь от своих дел, если они есть в этом здании, из-за отсутствия парковки, но логистические неудобства возрастут. Автомобилисты по-прежнему будут искать парковку. На Вокзальной магистрали с ней всегда были проблемы, — говорит эксперт. — Бизнес-сообщество было так же недовольно, когда убирали парковочные карманы на Красном проспекте. Хотя я считаю, что стрит-ритейл уже давно умирает на Красном проспекте, и в центре города в целом. Дело в том, что арендная плата за объекты на первой линии центральных улиц левого и правого берега очень высокая, так как реализуемые ими товары и услуги рассчитаны на премиум-сегмент. А покупатели — люди с достатком — ездят только на машине и не заходят в стрит-ритейл из-за отсутствия парковок. Как правило, они выделяют целый день для похода в магазин, расположенный в торговом центре. В результате сейчас достаточно много сдается объектов в аренду на площади Карла Маркса, на площади Станиславского и на Красном проспекте.

По информации мэрии Новосибирска, помимо внедрения выделенной линии общественного транспорта, на Вокзальной магистрали заменят покрытие проезжей части на всем протяжении — от улицы Орджоникидзе до улицы Ленина, включая участок от Ленина до Челюскинцев. Общая длина ремонтируемого участка — 1,4 км. В настоящее время выполнено фрезерование старого покрытия — более 84%, укладка выравнивающего покрытия — более 43%. Также меняются бортовые камни, ремонтируются колодцы ливневой канализации, тротуары. Позже здесь появятся новые светофорные объекты и разметка из термопластика с использованием стеклянных микросфер. Стоимость ремонта — 121 млн рублей. Работы ведет подрядная организация ООО «РОАД», завершить их планируют до 25 сентября.