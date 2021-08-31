Задержан руководитель новосибирского дивизиона компании «Мираторг»

Служба безопасности ООО «ТК Мираторг» совместно с Управлением экономической безопасности и противодействию коррупции МВД России по Новосибирску провели проверку, в результате которой были изобличены факты коррупции со стороны руководителя дивизиона компании Алексея Курдюкова, сообщает пресс-служба «Мираторга».

— Согласно имеющейся информации на данный момент, Курдюков, используя свое служебное положение, вымогал денежные средства с логистических фирм за увеличение объемов перевозок. Руководителям указанных предприятий Курдюков предлагал передавать ему суммы в 3% от месячного оборота в качестве незаконного денежного вознаграждения, — говорится в сообщении.

По данному факту СУ СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело. Курдюков заключен под стражу.