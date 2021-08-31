Задержан руководитель новосибирского дивизиона компании «Мираторг»

Служба безопасности ООО «ТК Мираторг» совместно с Управлением экономической безопасности и противодействию коррупции МВД России по Новосибирску провели проверку, в результате которой были изобличены факты коррупции со стороны руководителя дивизиона компании Алексея Курдюкова, сообщает пресс-служба «Мираторга».
— Согласно имеющейся информации на данный момент, Курдюков, используя свое служебное положение, вымогал денежные средства с логистических фирм за увеличение объемов перевозок. Руководителям указанных предприятий Курдюков предлагал передавать ему суммы в 3% от месячного оборота в качестве незаконного денежного вознаграждения, — говорится в сообщении.
По данному факту СУ СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело. Курдюков заключен под стражу.
— Компания придерживается политики нетерпимости к воровству, коррупции, злоупотреблениям служебным положением и по отношению к своим сотрудникам, и к представителям компаний-контрагентов. Для сотрудников любого уровня компании категорически неприемлемо лоббирование чьих-либо коммерческих интересов, что является стандартным правилом как в российской бизнес-практике, так и в международной, — прокомментировали в пресс-службе «Мираторга».
Фото: pixabay.com автор: KlausHausmann
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