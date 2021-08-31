Как снизить платеж по ипотеке

Существует несколько работающих способов снизить платеж по ипотечному кредиту как на этапе выбора программы, так и для тех, кто давно обслуживает такой кредит, рассказала «РИА Новости» эксперт дирекции финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко.

По ее словам, в первую очередь при выборе кредита лучше самостоятельно изучить все льготные ипотечные программы, а не полагаться на банковского работника. Также эксперт советует обращаться в знакомый банк, например, где уже есть вклады. В таком случае у заемщика есть шанс получить индивидуальные условия кредитования с пониженной ставкой, указывает Дайнеко.

Оформление страховки также повод получить более низкий процент. Однако банк нередко предлагает страховку дороже, чем непосредственно страховая компания.

— В банке можно запросить перечень одобренных страховых компаний и самостоятельно выбрать оптимальный вариант. Банк не вправе настаивать только на своем «страховом» предложении, — рассказала Дайнеко.

Брать ипотеку лучше на максимально возможный срок, это увеличит общую переплату, но уменьшит ежемесячный платеж и снизит финансовые риски для заемщика. При досрочном погашении эксперт советует снижать ежемесячный платеж, а не сокращать срок кредитования: в этом случае досрочно внесенная сумма уменьшит «тело» кредита.

Также можно воспользоваться материнским капиталом для снижения размера кредита и выплаты по нему. В этом случае нужно будет наделить долями членов семьи.

Следующий способ актуален для тех, кто уже выплачивает кредит – ежегодно возмещать НДФЛ. 3aкoн позволяет вернуть до 390 тысяч рублей на приобретённое жилье и на уплаченные по ипотеке проценты. Также можно рефинансировать кредитное обязательство: погасить кредит в одном банке с помощью более выгодного займа в другом. Выгодные условия в этом случае — это снижение процентной ставки не менее чем на 2 процентных пункта, и только в том случае, когда срок кредитования по старому договору еще велик.

Если заемщик оказался в трудной ситуации – потерял работу, оказался временно нетрудоспособным, у него резко снизились доходы – можно потребовать у банка «ипотечных каникул». Это льготный период, в течение которого заемщик может не вносить ежемесячные платежи по ипотеке.

«Ипотечные каникулы» предоставляются один раз не более чем на полгода, а для их получения нужны определённые условия — в частности, сумма ипотеки не более 15 миллионов рублей, ипотечное жилье — единственное.

В самой тяжелой ситуации заемщик может обратиться за реструктуризацией. Однако в этом случае у банка есть право отказать. Условия реструктуризации для каждого заемщика могут быть индивидуальными, в том числе отсрочка платежей.