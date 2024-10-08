Предприниматели не хотят входить в новый реестр продавцов слабоалкогольных напитков

«Опора России» обратилась к председателю комитета Госдумы по экономической политике Максиму Топилину с просьбой снять с обсуждения вопрос о создании реестра продавцов пива, сидра, пуаре и медовухи.

Напомним, с идеей о создании этого реестра еще весной выступила Ассоциация производителей пива, солода и напитков. Предполагалось, что в законопроект автоматически включат компании с лицензией на крепкий алкоголь, а остальные игроки должны будут предоставлять учредительные документы и договор аренды. В Минфине сказали, что введение реестра возможно только по результатам анализа применения действующих мер. В ведомстве напомнили, что в обязанности ИП с 1 сентября этого года входит подключение к ЕГАИС всех точек, поэтапное введение маркировки пива, пивных и слабоалкогольных напитков, а также предоставление в систему мониторинга сведений об их выводе из оборота.

Председатель Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ» Игорь Салов убежден, что государство уже имеет исчерпывающий набор мер контроля за рынком алкогольной продукции, включая пиво, сидр и медовуху.

— Действует постановление правительства РФ номер 379, там по этому поводу всё чётко прописано, —- ответил на запрос Infopro54 Игорь Салов. — На базе ЕГАИС и ГИС МТ, по сути, уже создан «реестр» и регулятор видит все точки реализации. Любой проверяющий в режиме онлайн может сверить наличие у торговой точки уникального кода и определить легальность продукции.

Собеседник редакции уверен, что принятие решения о новом реестре может усилить нагрузку на малый бизнес.

— Очевидно, что эту инициативу предлагает ассоциация, объединяющая крупных производителей алкогольной продукции, и учитывая что малые предприятие не имеют доступа в крупные сети, а могут продавать свою продукцию только в маленьких форматах «магазинах у дома», а избыточный параллельный контроль приведет к снижению конкуренции на рынке розничной торговли алкогольной продукцией, — уверен Салов.

Председатель Новосибирской областной общественной организации производителей и продавцов пивной и алкогольной продукции Алексей Соловьев придерживается аналогичной точки зрения.

— Это полный аналог лицензирования. Вообще не понятно с какой целью и на каких основаниях этот реестр будет вводиться, — заявил он.

Стоит отметить, что за последние две недели в Новосибирске прекратили работу сразу два заведения- сидрерии: Incider на площади Ленина и «Сидр и крабы» в «Универсаме».

Ранее редакция сообщала о том, что рестораторы просят разрешения продавать алкоголь по ночам в Новосибирске. Весь общепит попадает под алкогольный запрет из-за «наливаек» в жилых домах.