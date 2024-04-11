Рестораторы просят разрешения продавать алкоголь по ночам в Новосибирске

В Новосибирской области прорабатываются корректировки в региональный закон, которыми планируется ввести дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах, расположенных в многоквартирных домах и прилегающих к ним территориях.

— В Новосибирске при принятии закона в действующей редакции могут закрыться многие рестораны и кафе, расположенные в центре города, так как они находятся в жилых домах, — поясняет председатель правления Федерации рестораторов и отельеров Сибири (ФРиО Сибири), сооснователь школы для рестораторов и кулинаров «Гастроинкубатор» Галина Ильина. — Именно поэтому предпринимательское сообщество настаивает на внесении корректировок.

Напомним, в начале 2024 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, который наделяет власти регионов России правом вводить такие ограничения. В Новосибирской области депутаты начали их рассматривать в феврале. Закон о расширении полномочий регионов по регулированию работы «наливаек» должен был вступить в силу с 1 апреля 2024 года. При этом под ужесточение также попали рестораны и кафе, расположенные в жилых домах. Предприниматели, работающие в сфере общепита, заявили, что это ударит по добросовестным участникам рынка , к которым нет претензий у жителей и контрольно-надзорных структур. Президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров сообщал, что в жилых домах располагаются почти 40% всех имеющих лицензию на продажу алкоголя предприятий общепита. Он также предупреждал, что их закрытие может плохо сказаться на развитии внутреннего туризма.

Она напоминает, что изначально закон направлен на борьбу с «наливайками», которые маскируются под кафе и рестораны, а в ОКВЭДах пишут «Общепит». В итоге под угрозу закрытия попадают добросовестные предприниматели.

В середине марта этот вопрос обсуждался на круглом столе, организованном Минпромторгом и депутатами регионального парламента (Протокол имеется в распоряжении редакции. — Ред.). В ходе обсуждения председатель горсовета Новосибирска Дмитрий Асанцев предложил распространить действие закона на все объекты, расположенные в жилых домах и прилегающих к ним территориях, за исключением ресторанов. Глава представительства Сибирской ассоциации рестораторов и отельеров Владимир Бурковский также считает, что в законе нужно разграничить деятельность ресторанов и кафе от баров и буфетов. представители отрасли также отметили, что нужно определить, кто будет оценивать, соответствует ли объект общепита заявленному статусу. Кроме того, по их словам, необходим индивидуальный подход к добросовестным и недобросовестным участникам рынка.

Прокуратура и мэрия в лице департамента потребительского рынка не возражали против исключения ресторанов из временных ограничений продажи алкоголя. При этом глава департамента Виталий Витухин настаивает на ужесточении ответственности компаний, которые будут нарушать законодательство.

— На наш взгляд, контролирующие органы должны более жестко отслеживать, кому выдается лицензия и на каком основании. Нужно элементарно проехать по таким местам и посмотреть заведения. Даже с первого взгляда можно отличить пивной магазин и ресторан, несмотря на то, что написано на вывеске, — уверена Галина Ильина. — В действующем законодательстве есть четкое описание, что такое кафе и ресторан. Я не знаю, почему его не используют наши законодатели и контролирующие структуры. Фактически в Новосибирске самые большие проблемы доставляют так называемые пивнушки. Они продают пиво круглосуточно, и при этом им не нужна лицензия. Жители домов жалуются на то, что у них в домах гости псевдоресторанов и кафе устраивают дебоши, а страдают от этого добросовестные предприниматели и люди, которые хотят культурно отдохнуть в ресторанах.

По ее словам, сейчас предложения участников рынка, представителей власти и контролирующих структур будут вынесены на обсуждение общественности.

По данным 2ГИС, в рубрике «Рестораны» в Новосибирске на данный момент зарегистрированы 239 компаний, «Кафе» — 957 компаний.

Ранее редакция сообщала о том, что любые ограничения «выдавливают» потребителя с легального рынка в зону риска.