Единую карту жителя хотят ввести в регионе

Вопросы разработки и внедрения «Карты жителя Новосибирской области» обсудили на первом заседании рабочей группы в правительстве Новосибирской области, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Отмечается, что универсальная персонифицированная карта будет включать в себя платежные и нефинансовые сервисы предоставления государственных, муниципальных и социально значимых услуг на территории региона.

В правительстве рассказали, что с помощью Единой карты можно будет проехать на транспорте, пройти на работу или в образовательное учреждение, получить скидку, записаться к врачу, получить в аптеке лекарства по электронному рецепту. Проект будет реализован на базе национальной платежной системой «Мир».

На первом этапе реализации проекта запланирована разработка и внедрение единого информационного шлюза, который позволит выполнять интеграцию с платежными системами любых кредитных организаций. Оплата поездок будет доступна с использованием мобильного приложения или эмитированной в рамках проекта платежной карты банка-партнера.

— Уже на первом этапе реализации проекта мы ожидаем увидеть ряд положительных эффектов. Так, будет обеспечена экономия бюджетных средств за счет эмиссии карт самим банком. А возможность пополнения Единой карты онлайн и отсутствие необходимости ежемесячного посещения пунктов обслуживания, помимо экономии для государства, сократит временные затраты людей, связанные со сбором документов и предоставления их по месту требования для получения льгот, — отметил министр цифрового развития и связи Новосибирской области Анатолий Дюбанов.

В пресс-службе подчеркнули, что в рамках проработки вопроса внедрения Единой карты жителя уже проведены рабочие встречи по вопросам сотрудничества с крупнейшими банками, с представителями розничной торговли, проведена оценка действующей информационно-технологической инфраструктуры на общественном транспорте, изучены существующие системы, содержащие сведения о льготниках.

Отмечается, что до конца сентября участникам рабочей группы поручено разработать подробный план мероприятий по реализации проекта «Карта жителя Новосибирской области».

Фото: pixabay.com, автор- mohamed_hassan