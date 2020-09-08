Проект «Военной горки» вынесут на общественное обсуждение к концу месяца

Реновация военного городка №17 должна быть осмысленно ускорена, а результативность этого процесса зависит от степени взаимопонимания с федеральным Министерством обороны — таково резюме рабочего совещания, прошедшего 7 сентября в областном правительстве. Примечательно, что модератором этого совещания был глава региона.

Как объяснил сам Андрей Травников, заседание вынесено на губернаторский уровень, потому что необходима максимально точная координация действий на таком сложном объекте. Территория 17-го военного городка — это зона пересечения интересов города, Росимущества и Министерства обороны. Кроме того, часть земельных участков по периметру находится в частной собственности.

Территория под условным именем «Военная горка» примечательна тем, что, примыкая к центру Новосибирска, практически с 1900-х была для города «белым пятном» и в городскую жизнь никак не вовлекалась.

Стихийная популяризация района началась с 2000-х, когда он перестал быть закрытой территорией: краснокирпичные добротные постройки царской поры дали гурманам ретро-урбанизма образ «маленькой Англии».

Еще не городское, но уже не военное

С 2017 года началась разработка концепции реинтеграции территории — мэрия вела ее совместно АО «Агентство инвестиционного развития», региональными министерством спорта и министерством образования. В 2018-м концепция была представлена мэру Новосибирска и отдана области для проработки. Как подчеркнула начальник муниципального департамента культуры, спорта и молодежной политики Анна Трешкова, сейчас именно эта концепция является рабочей, базовой основой для диалога с Министерством обороны России. Большинство идей, которые в ней заложены, соблюдаются.

Впрочем, динамику реновации сдерживает «промежуточный» статус района. «Муниципализация» его еще не завершена, формально это территория военных и режимных объектов. Как подчеркнул депутат горсовета Денис Плотников, эта расплывчатость статуса обернулась для района, где сейчас проживают 3 тысячи новосибирцев, целым клубком инфраструктурных проблем.

— 10 лет эта территория была в упадке, — констатирует Денис Плотников. — С ранних 2000-х Министерство обороны перестало развивать инфраструктуру военного городка, а с 2010-го, после передислокации основных воинских частей в Шилово и реформы тыловых служб министерства, жители военного городка оказались в положении без названия. Минобороны они не нужны, муниципалитет их проблемами тоже не мог заняться до полной передачи жилфонда и земли городу. В итоге дома и придомовые территории долго не получали обслуживания, на обширном пространстве нет ни одного детского сада, а единственная школа отдалена на 3 километра, стара и очень перегружена. Поликлиника №7, к которой приписаны жители, отдалена на 10 километров, в городке нет даже аптеки. Есть несколько участков с недостроями Минобороны, опасно влекущие детей. В нормальном состоянии только улица Василия Старощука. Электросети принадлежат «Оборонэнерго» и сильно изношены. Межквартальные коммуникации за 10 лет неопределенного статуса пришли в упадок, некоторые улицы даже не имеют тротуаров.

Главными задачами при воплощении проекта реновации является форсированное развитие «социалки», ибо население по итогам проекта реновации должно увеличится радикально — с нынешних 3 тысяч до 39 тысяч. Причем эти задачи даже не среднесрочные, а самые насущные — требующие воплощения еще до форсированной реурбанизации. На территории городка необходимо строительство школы на 1100 мест, приблизительной стоимостью 900 миллионов рублей и, для начала, хотя бы одного детского сада на 260 мест (он обойдется муниципалитету примерно в 265 миллионов рублей — исходя из нынешнего опыта строительства подобных объектов).

Как отметила Елена Медведева, начальник государственной инспекции по охране объектов культурного наследия, кварталы военного городка — совершенно логичное пополнение собирательного понятия «исторический центр Новосибирска», причем пополнение буквально массированное: тут 36 объектов, уже включенных в реестр памятников архитектуры, 1 — вновь выявленный и еще 5 — в процессе исследования. Подобной плотности нет даже в «большом» историческом центре, поскольку условия возникновения военного городка уникальны — он строился комплексно, фактически единым массивом, по самым прогрессивным на ту пору канонам регулярной застройки, с присущей царскому военному ведомству тщательностью. Как пояснила Елена Медведева, пространство городка иерархично и разделено на две ценностные зоны — зону охранную и зону регулирования. У охранной зоны самый жесткий режим (возможно только восстановительно-реставрационное строительство), у зоны регулирования — более мягкий и функционально широкий режим, допускающий новое строительство, а не только регенерацию исторической среды. В зонах регулирования допустимая этажность новостроек — от 6 до 17 этажей. Застройка 63% территории — без ограничений, 37% — с ограничениями. В зонах охраны — 5 гектаров, 11 гектаров — в зонах регулирования. Жилая застройка — 23,05 гектара. Под социальную инфраструктуру в зонах регулирования — 4 гектара. Рекреационная зона в границах охранной зоны — 5 гектаров (парк «Патриот»). Вся территория — около 80 гектар.

Восполнение упущенных шансов

При этом участники заседания признали, что территория очень привлекательна в коммерческом контексте. А с точки зрения развития города она бесценна, поскольку олицетворяет практически последний для Новосибирска шанс на «свой Арбат». Арбат или «Патрики» (московский район Патриарших прудов) — ролевая модель для этого массива при успешном ходе процесса. А вот улицу Ленина как «СибАрбат» теперь всерьез уже не рассматривают — в пешеходном амплуа она не впишется в городскую логистику, в транспортную механику Новосибирска. Там органика момента была упущена еще лет 30 назад.

— Зона военного городка — последний шанс на собственную прогулочно-пешеходную зону, — подчеркнул владелец «Сибирской хлебной корпорации» Дмитрий Терешков. — Новосибирск — единственный мегаполис в стране, в котором такой зоны до сих пор нет. Это шанс подарить горожанам хорошее культурно-социальное пространство за счет инвесторов — получить район концентрации музеев, галерей, нетривиальных бутиков. Конечно, должны быть задействованы инвесторы. Каждому инвестору должна выдаваться нагрузка по проработке культурно-социальной составляющей.

Региональный министр культуры Наталья Ярославцева добавила, что району пригодилась бы партнерско-инвесторская система «Дом за рубль» — уже проверенная в России практика для восстановления исторических зданий.

Все решено. Почти…

Болевой точкой проекта является тот факт, что не определены до сих пор ни очередность реализации, ни объем, ни сроки и источники финансирования. Эта концепция не попала в федеральные программы национальных проектов и может обернуться бессрочным воплощением, растянутым на годы. Или размыванием идеи.

Впрочем, Юрий Петухов заверил участников совещания, что согласовательный этап проекта вышел на финишную прямую:

— Мы подходим к завершению консультационного периода. Сейчас мы в фазе активных консультаций с Министерством обороны. Было совещание у руководителя имущественного департамента министерства. Мы проговорили все необходимые моменты, выработали юридическую схему. На этой неделе ожидаем приезда министерских специалистов — чтобы они с коллегами из нашего имущественного департамента и из мэрии смогли пройти бы по участкам. Планировочные работы ведутся муниципальным департаментом строительства и архитектуры. Отдельно прорабатываются границы охранной зоны.

По словам Петухова, логичным средством освоения столь большой и градостроительно ценной площади может быть формат частно-государственного партнерства.

— Территория дорогая, ликвидная, — подчеркнул он. — Потому объем нагрузки на инвесторов нужно рассчитывать тщательно.

Проект планировки военного городка будет вынесен на общественное обсуждение к концу сентября.

— За прошедшие полтора года было много предложений и по архитектурной части, и по финансово-правовым моделям воплощения, — резюмировал губернатор. — Сейчас нам нужно в кратчайший срок сформировать максимально проработанное предложение, чтобы с ним выходить и на ДОМ.РФ, и на Минобороны, и на другие федеральные ведомства. Нам удалось обеспечить понимание со стороны Министерства обороны РФ, основного владельца этой территории. Коллегия Минобороны ждет детализированных предложений — об архитектурной концепции и способах ее реализации.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области