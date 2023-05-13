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Предприниматели жалуются на массовый взлом Telegram-аккаунтов

  • 13/05/2023, 11:48
Автор:
Взлом Telegram-аккаунта
Люди просят не отвечать на неадекватные запросы, приходящие от их имени.

— 10 мая на мой аккаунт в Telegram-канале позвонил робот, сообщил несколько цифр и попросил проверить настройки безопасности. Потом аналогичное сообщение пришло в аккаунт и оказалось, что он взломан. Я успела увидеть, что у меня параллельно включены три сеанса ― обычно я работала с одного устройства. Попытки сбросить пароль ни к чему не привели, так как в аккаунте уже был записан адрес на rambler, — сообщила редакции исполнительный директор реготделения «ОПОРЫ РОССИИ» Наталия Кошелева. — В техподдержку Telegram я обратилась в тот же день, но до сих пор никакой реакции. Коллеги говорят, что ожидание ответа может составить неделю и более.

Между тем последствия взлома аккаунта уже дали о себе знать. Наталия Кошелева активно работает с большим количеством предпринимателей, состоит во многих группах, где обсуждаются актуальные для бизнеса вопросы. По ее словам, злоумышленники отметились во многих сообществах.

— Я разместила информацию о взломе аккаунта во всех своих соцсетях и мессенджерах, но увидели их немногие. Уже утром 11 мая мне начали приходить скрины о создании групп, куда добавляются мои контакты, а также сообщения от коллег не только из Новосибирска, но и из других регионов страны, где они сообщали, что проголосовали за меня, перейдя по присланной ссылке, — говорит собеседница редакции. — Конечно, приятно, когда о тебе вспомнили столько людей и поддержали тебя, но сейчас от коллег из общественных организаций начали приходить сообщения о том, что их тоже взламывают. Сейчас обзваниваю администраторов в разных группах, прошу, чтобы меня из них удалили.

По словам Наталии Кошелевой, сейчас она на себе почувствовала, зачем нужно регулярно менять пароли в соцсетях и мессенджерах, а также защищать их. Особенно это актуально для людей, которые ведут активную общественную жизнь, а также предпринимателей.

— Пока мне никто не отписался, что от моего имени у них просили деньги, но не факт, что это не произойдет в перспективе. К примеру, два человека, аккаунты которых взломали через украденный у меня, отписались, что от их имени злоумышленники уже просят деньги. Так что будьте аккуратны на публичных онлайн-площадках. А если вам приходят странные сообщения от знакомых, к примеру от меня люди получили их в два часа ночи, не поддавайтесь на провокации, — говорит Кошелева.

Стоит отметить, что на этой неделе корреспонденты Infopro54 также получили много сообщений от спикеров о том, что их Telegram-аккаунты взломаны, с просьбой игнорировать неадекватные запросы, приходящие от их имени. О взломе Telegram-канала на минувшей неделе сообщил и ряд СМИ, например «Фонтанка».

Ольга Свистунова, контент-аналитик «Лаборатории Касперского», отмечает, что количество фишинговых атак на Telegram действительно увеличилось. Так, за первый квартал этого года защитные решения «Лаборатории Касперского» заблокировали на 25% больше попыток перехода российских пользователей на фишинговые ресурсы, которые мимикрировали под Telegram, чем в четвертом квартале 2022 года.

— В большинстве случаев злоумышленники пытаются получить данные от учетной записи пользователя в мессенджере. Под разными предлогами, например принять участие в голосовании, они побуждают человека перейти на фишинговую страницу, где требуется сначала ввести номер телефона, а затем и код подтверждения. Если потенциальная жертва вводит данные, атакующие получают доступ к аккаунту, — комментирует эксперт.

Как защититься от взлома

— Мы рекомендуем пользователям оставаться бдительными и не переходить по сомнительным ссылкам в письмах, в сообщениях в мессенджерах и социальных сетях, даже если они пришли якобы от знакомых, — говорит Ольга Свистунова. — Не лишним будет установить двухфакторную аутентификацию, которая дает возможность дополнительно защитить аккаунт. Она подразумевает, что для входа в аккаунт пользователь должен не только ввести код из SMS, но и пароль. Сделать это можно в настройках мессенджера. Также стоит установить надежное защитное решение, которое предупредит пользователя о том, что ресурс, открывающийся по ссылке, небезопасен, и предотвратит попытку перехода на фишинговый или скам-сайт.

Что делать, если аккаунт в Telegram взломали

Эксперты Роскачества рекомендуют следующий алгоритм действий:

  • Завершить сеансы на всех устройствах.
  • Если вы потеряли телефон, завершите все сеансы на других устройствах и установите пароль на Telegram. После чего заблокируйте сим-карту с помощью мобильного оператора. Чтобы завершить сеансы на других устройствах со смартфона, зайдите в «Настройки» и там выберите «Устройства». Нажмите «Завершить все активные сеансы». Этот метод сработает, только если мошенники не успели изменить все реквизиты для входа в аккаунт.
  • Восстановить аккаунт с помощью электронной почты.
  • Если утерян доступ в аккаунт по номеру телефона, его можно восстановить с помощью привязанной электронной почты. Но этот метод сработает, если вы на этапе установки пароля выбрали данную опцию. Если почта не привязана, то и восстановить пароль, а с ним и аккаунт не получится. Для привязки e-mail к своему аккаунту нужно зайти в «Настройки» => «Конфиденциальность» => «Облачный пароль».
  • Удаление аккаунта. Чтобы удалить аккаунт с любого устройства, перейдите на страницу удаления аккаунта на сайте Telegram. Введите номер телефона аккаунта, который вы хотите удалить. Из приложения аккаунт удалить нельзя.

— Это самый действенный метод, но он имеет радикальные последствия: все чаты и подписки будут удалены. Тем не менее аккаунт можно будет снова привязать к старому номеру, создав свежий, — подчеркивают эксперты Роскачества.

 

Ранее редакция сообщала о роли Telegram на рынке рекламы

Фото предоставлено Наталией Кошелевой

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Рубрики : Общество Право&Порядок Технологии

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : Взлом Telegram-аккаунта


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