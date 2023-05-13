Юрист рассказал об испытательном сроке при приеме на работу

По словам члена Ассоциации юристов России Антона Бибарова-Государева, согласно ст. 70 Трудового кодекса РФ, работодатель не может продлевать испытательный срок, даже если работник на это согласен — по истечении оговоренного срока тот считается принятым в штат официально, пишет РИА Новости.

— В статье сказано, что условие об испытании может быть предусмотрено в трудовом договоре только при его заключении, а отсутствие такого условия означает, что работник принят на работу без испытания, — пояснил эксперт.

Антон Бибаров-Государев отметил, что правило о недопустимости продления сроков испытания распространяется и на случаи, если в трудовом договоре был установлен срок испытания, который меньше предельного.

При этом специалист напомнил, что в срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе.

При условии, что по истечении испытательного срока работодатель все еще допускает подчиненного к работе, то он считается выдержавшим испытание. Последующее расторжение трудового договора таким образом допускается только на общих основаниях, заключил эксперт.

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