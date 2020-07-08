Предпринимателя оштрафовали за использование батутов с нарушениями закона

Арбитражный суд Новосибирской области 02 июля удовлетворил заявление прокурора Ленинского района г. Новосибирска о привлечении индивидуального предпринимателя Курбатова В.Н. к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение исполнителем требований технических регламентов), сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Как рассказали в прокуратуре, предприниматель эксплуатировал надувное игровое оборудование (батуты «Сафари» и «Звери»), расположенное на территории Парка культуры и отдыха имени С.М. Кирова, с нарушением требований, установленных ГОСТ Р 55515-2013 «Оборудование надувное игровое. Требования к безопасности при эксплуатации».

— Прокурор установил, что предприниматель не вел журналы учета эксплуатации игрового оборудования; не оборудовал надувные аттракционы ограждениями; на момент проверки батуты не были оснащены первичными средствами пожаротушения, средствами доврачебной медицинской помощи; на аттракционах отсутствовала визуальная информация для посетителей, содержащая сведения о максимальной вместимости оборудования по весу или числу посетителей, росте, весе посетителей, допускаемых на оборудование, об эвакуации и необходимых эвакуационных знаках, о расположении места оказания первой медицинской помощи, об адресах и телефонах экстренных служб, — говорится в сообщении.

Отмечается, что эксплуатацию оборудования осуществляли работники, не прошедшие подготовку, стажировку и аттестацию на обладание необходимыми знаниями и достаточными навыками для самостоятельной эксплуатации батута, не имеющие квалификации в виде группы II по электробезопасности, что создало угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан.

— Арбитражный суд назначил Курбатову за нарушение подлежащих применению до вступления в силу соответствующих технических регламентов обязательных требований, создавшее угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, административное наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей, — отметили в прокуратуре.

Решение суда в законную силу не вступило.

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