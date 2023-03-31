Предпринимателям предлагают обсудить эффективные стратегии для бизнеса

3 апреля в режиме онлайн пройдёт бесплатный онлайн-форум «Окно возможностей». Мероприятие проводится Школой Бизнеса «Синергия» совместно с «Опорой России».

Ведущие эксперты в сфере ведения бизнеса, консультанты и предприниматели обсудят, какие ошибки допускают предприниматели при создании систем продаж, наиболее удачные маркетинговые инструменты для бизнеса, возможности господдержки компаний в текущих реалиях и актуальные инструменты планирования карьеры в условиях неопределенности.

Спикеры затронут следующие темы:

— Антикризисный маркетинг: как нейросети и искусственный интеллект меняют коммуникации

— Навыки, корпоративная культура 21го века и личностный рост

—Актуальные инструменты планирования карьеры в условиях неопределенности

— Мышление высоко результативных людей: как развивать и использовать

— Риски субсидиарной ответственности собственников и директоров в новой реальности и др.

На форуме выступят Юлия Ракова, эксперт в области digital маркетинга и автоматизации, эксперт Google и Сбера, автор книги «Погнали! Как взорвать онлайн продажи без рекламы», Владимир Миков, бизнес-тренер, эксперт в проведении тренингов для топ-менеджеров в области маркетинга и PR, Дмитрий Ащепков, предприниматель, бизнес-консультант, Виктория Петрова, основатель ЛюдиPeople, Дмитрий Казанцев, кандидат юридических наук, эксперт группы компаний РТС-тендер, Павел Вербняк, сертифицированный бизнес-тренер, международный спикер (GSF, EMBA), Вячеслав Голенев, к.ю.н., адвокат Адвокатской палаты города Москвы, управляющий партнер АБ «Адвокаты: Голенев и Партнёры», член Комиссии ФПА РФ по этике и стандарта и другие спикеры.

«Мы живем во время сложных решений. Компании пытаются понять, как перестроить свой бизнес и выиграть. Постоянно меняющаяся внешняя среда, нестабильность в международных контактах, перебои в логистике, прерывание налаженных цепочек сформировали новую экономическую реальность. В то же время, происходящее дает толчок к созданию новых решений для бизнеса, удачных маркетинговых стратегий и поиску новых возможностей для партнерства. Сейчас открывается много ниш, с рынка ушло много компаний. Какие возможности дает новая реальность? Как ими правильно воспользоваться? Об этом эксперты расскажут на форуме «Окно возможностей», — отметил исполнительный директор Школы Бизнеса «Синергия» Александр Рагиня.

Мероприятие нацелено на то, чтобы собрать на одной площадке все российское предпринимательское сообщество и дать эффективные решения, алгоритмы действий и ответить на интересующие вопросы.

На форуме каждый сможет получить ответы на самые острые и волнующие вопросы в мире бизнеса, эффективные инструменты, решения и стратегии, которые помогут выйти победителем из сложившейся ситуации, а также полезные чек-листы, таблицы, презентации и кейсы.

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