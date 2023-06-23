Предприятие в Искитимском районе уличили в загрязнении атмосферного воздуха

После прокурорской проверки в отношении сотрудников одного из производственных предприятий Искитимского района, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, возбуждено уголовное дело, сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

— Установлено, что одним из производственных предприятий при осуществлении хозяйственной деятельности превышены нормативы выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и нарушены требования эксплуатации очистных установок, что повлекло загрязнение воздуха, — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что ущерб составил 180 тысяч рублей. Следственным отделом по Искитимскому району СУ СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 251 УК РФ (загрязнение атмосферы). Прокуратура контролирует ход расследования.

Ранее редакция рассказывала, что правопреемник Новосибирского электродного завода выплатил штраф за загрязнение атмосферы.