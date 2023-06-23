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Крупный новосибирский экспортёр растительного масла нарастил производство

  • 23/06/2023, 11:30
Новосибирский производитель растительных масел «Армаз» подвёл первые итоги участия в национальном проекте «Производительность труда».

"Армаз" нарастил производствоНа предприятии выросла производительность и сократился уровень брака.

На предприятии в течение полугода оптимизировали процесс производства растительного рафинированного масла. Эта продукция приносит значительную часть выручки – 38%, объём выпуска такого масла в 2022 году составил 18 млн тонн. Продукция поставляется в различные торговые сети и на предприятия пищевой промышленности Сибирского федерального округа, а также экспортируется в Китай, Северную Корею, Монголию, Казахстан, Узбекистан, Армению и другие страны.

Внедрение бережливого производства позволило увеличить выработку каждого сотрудника в час более чем на 13% – с 600 до 680 кг и почти наполовину уменьшить запасы сырья и материалов, используемые в потоке – с 296 до 162 тонн.

«Устранение потерь на производстве позволило нам получить более эффективную работу линии – выпуск продукции увеличился на 15%. Это способствует росту производительности на предприятии в целом, а также росту прибыли, которое влечет увеличение заработной платы сотрудников. При этом мы не понесли каких-то значительных финансовых затрат, производительность выросла только за счёт оптимизации. Наше предприятие обеспечивает продукцией регион, а также является крупным экспортёром, мы постоянно ищем новые рынки сбыта, например, недавно отгрузили первый контейнер во Вьетнам», – говорит директор ООО «Армаз» Георгий Соломатин.

На предприятии увеличили объём экспозитора – ёмкости для хранения масла, внедрили АВС-анализ и рассчитали оптимальное количество запасов: ранее в цехе хранилось слишком много сырья, из-за чего работники тратили много времени на поиск нужных материалов. Для специалистов по переналадке оборудования разработали новый стандарт работы – такая мера позволила сократить время переналадки автомата выдува ПЭТ-тары на 15%, кроме того, благодаря грамотной организации рабочего пространства на столько же сократилось время поиска инструментов.

Также на предприятии удалось снизить уровень брака: пересмотрели способ формирования паллет и уменьшили на них количество рядов с продукцией – это исключило замятие бутылок с маслом в нижних рядах.

На этом рост производительности не остановится: на предприятии заказали новую, более производительную линию фасовки, так как старая технически устарела, и новые теплообменники, позволяющие быстрее охлаждать масло до нужной температуры. Кроме того, планируется установить паллетайзер для автоматического формирования паллет с продукцией.

Фото предоставлено пресс-службой АИР НСО

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : нацпроект «Производительность труда» Армаз АИР НСО


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