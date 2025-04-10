«Линёвский домостроительный комбинат» продают за 350 млн рублей

Производственный комплекс по выпуску железобетонных изделий, бетонов и растворов для жилищного и промышленного строительства ООО «Линевский домостроительный комбинат» продаёт имущественные активы. Информация об этом появилась в телеграм-канале «Корпорации развития Новосибирской области». Как уточняется в сообщении, за предприятие просят 350 млн рублей, но готовы торговаться. В состав лота входят производственные корпуса, складские помещения, гаражи для грузового и легкового транспорта, офисное здание, собственная ж/д ветка.

— Линёво имеет статус ТОР (территория опережающего развития). Для резидентов действуют налоговые льготы, упрощённые административные процедуры и другие привилегии. При получении статуса резидента ТОР Линёво новый владелец площадки сможет пользоваться этими преференциями, — уточняется в сообщении.

В пресс-службе Корпорации развития в ответ на запрос Infopro54 пояснили, что задача корпорации — привлекать инвесторов на территории опережающего развития.

— ТОР Линево — одна из таких площадок, которая может быть интересна инвесторам для размещения проектов, так как на ней действует ряд преференций для бизнеса. Площадка действующего предприятия даёт хорошие возможности для развития инвестора, —говорится в ответе, полученном редакцией.

ООО «Линевский домостроительный комбинат», работающий в Искитимском районе, был одним из крупнейших предприятий Новосибирской области по производству железобетонных изделий для строительства. Предприятие было образовано в 1992 году на базе Евсинского ДСК, структурно входившего в Главновосибирскстрой. ЛДСК поставляет продукцию в города Новосибирской области и Алтайского края. Номенклатура комбината включает в себя более 1000 строительных железобетонных изделий. Также ЛДСК осуществляет строительство домов собственных серий на заказ, говорится на сайте компании.

Напомним, первый иск к предприятию был подан в 2011 году компания находилась под внешним управлением и имела статус открытого акционерного общества. В 2016 году учредитель предприятия Николай Косулин создал новое юрлицо — ООО «ЛДСК» взамен обанкротившегося.

В ноябре 2024 года Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №17 по Новосибирской области подала иск в арбитражный суд о признании несостоятельным (банкротом) общества ООО «ЛДСК» в связи с наличием задолженности в размере 30,2 млн рублей. Иск был принят к производству. Однако, заседание суда до сих пор откладывается, так как стороны планируют урегулировать спор мирным путем. К середине апреля должник должен предоставить в суд доказательства погашения задолженности.

По данным сервиса Контур Фокус, по итогам 2023 года компания получила выручку 178,6 млн (+1%), чистый убыток — 48,6 млн. Задолженность по налогам и сборам на 10.02.2025 — 38,7 млн руб.

Напомним, участники рынка строительных материалов рассказывали Inopro54 о том, что из-за падения продаж недвижимости, их рынок также начал сокращать объемы производства.

Ранее редакция рассказывал о планах развития, которые строил ЛДСК.