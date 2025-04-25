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В Новосибирске за три года закрылась половина компаний с иностранным участием

  • 25/04/2025, 09:00
Автор: Юлия Данилова
В Новосибирске за три года закрылась половина компаний с иностранным участием
Большую часть ушедших составили фирмы из Белиза и Великобритании

В Новосибирской области за три года бизнес с иностранным участием потерял 420 юрлиц. Аналитики проекта Контур.Фокус, по просьбе редакции Infopro54, проанализировали в каких отраслях в регионе сейчас работает наибольшее количество иностранных компаний.

Минус 54%

Начиная с 1 января 2022 года до 1 января 2025 года количество компаний с иностранным участием сокращалось с каждым годом. Если в начале 2022 года в регионе работали 778 иностранных юрлиц, то в январе 2023 — 622, к январю 2024 года их количество сократилось до 434, а к январю 2025 года — до 358. То есть сокращение составило почти 54%.

Иностранцы выбирают торговлю и недвижимость

Аналитики проекта Контур.Фокус также составили топ-10 отраслей по количеству юрлиц с иностранным участием, действовавших в Новосибирской области с 2022 по 2025 годы.

По данным на начало 2025 года больше всего таких компаний работает в отрасли «Прочая торговля. (Опт)» — 114 участников, что на 55,81% меньше, чем в январе 2022 года, когда их было 258. В 2023 году в отрасли работали 207 таких компаний, в 2024 — 137. За три года с рынка ушли 144 компании.

На втором месте с 44 иностранными участниками находится отрасль «Строительные работы (Поставщик услуг. В январе 2022 года их было на 61,40% больше — 114. К январю 2023 года осталась 81 компания, к январю 2024 – 55. За три года отрасль потеряла 70 игроков.

Третье место с 28 иностранными юрлицами занимает отрасль «Управление недвижимостью (Поставщик услуг)»: в январе 2022 года таких компаний было 41, больше на 31,71%. В январе 2023 года количество иностранных юрлиц снизилось до 32, а в январе 2024 года — до 28. Всего за три года закрылись 13 компаний.

На четвертом месте с 20 иностранными компаниями находится отрасль «Прочая торговля (Розница)». За три года количество участников в этом направлении сократилось на 51, 22%: в январе 2022 года работала 41 компания, в январе 2023 — 33, в январе 2024 — 24. В общей сложности за 3 года прекратила свою деятельность 21 компания.

Пятое место с 18 действующими иностранными юрлицами занимает отрасль «Склады и порты (Поставщик услуг. За три года таких компаний стало меньше на 51,22% или 22 участника. В январе 2022 года работали 40 компаний с иностранным участием, в январе 2023 года — 33, в январе 2024 года — 23.
В сегменте пассажирских перевозок количество иностранных компаний сократилось с 40 до 16 (-60%), в IT — с 26 до 13 (-50%), в металлургии (производство) — с 21 до 13 (-38%), на сегменте легковых и коммерческих автомобилей — с 21 до 9 (-57,14%), в промышленности инфраструктуре (поставщик услуг) — 14 до 5 (-64,29%).

— Сокращение количества компаний с иностранным участием отмечается по всей стране. Новосибирскую область эта тенденция также коснулась, тем не менее регион сохраняет привлекательность для иностранных инвесторов. Как мы видим из исследования, они продолжают вести бизнес в сфере оптовой и розничной торговли, управления недвижимостью, производстве, — комментирует Вероника Скороходова, аналитик проекта Контур.Фокус.

Конкретные компании эксперты проекта не назвали. Однако, если вспомнить информацию, которая проходила в публичных источниках, то с рынка региона ушла IKEA, закрылись официальные продажи европейских, японских, корейский автомобильных брендов, а их активы перешли к новым собственникам. Датский пивоваренный холдинг Carlsberg Group продал бизнес в России, в том числе новосибирский завод «Балтика». Активы Heineken сменили собственника,  также как и российская сеть «Ашан». Danon сейчас тоже российская компания — H&N и т.д.

Кто отменил Новосибирск

По данным на январь 2025 года в Новосибирской области работает больше всего компаний с иностранным участием из Сейшел (93), Соединенного королевства (70), Гонконга (33), Белиза (30), Кипра (29), Казахстана (17), США (9), Германии (8), ЮАР (6) и Беларуси (5). При этом количество юрлиц из всех перечисленных страны за три года сократилось — за исключением ЮАР, где оно не изменилось.

Судя по данным, предоставленным аналитиками Контур.Фокус, самое большое сокращение наблюдалось со стороны бизнеса из Белиза (-75,21%) и Соединенного королевства (-70,59%), США (-59%) и Сейшельских островов (-50,8%).

— Разбивка по странам, где по количеству компаний лидируют юрлица из Сейшел, Соединенного королевства и Кипра, показывает, что большая часть инвестиций связана с офшорными зонами, однако наличие компаний с владельцами в офшорных зонах — это необходимость, поскольку нужно защищать внешнеторговую логистику из-за санкций, — отметила Вероника Скороходова.

Стоит отметить, что на этой неделе, во время визита в Новосибирск Генерального консула Китайской Народной Республики в городе Екатеринбурге господина Ло Шисюна, он отметил, что в Новосибирской области «функционирует более 250 компаний с китайским участием».

Напомним, по данным УФНС, в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) по состоянию на 17 ноября 2022 года содержались сведения о 1506 юридических лицах, в состав учредителей (участников) которых введены иностранные физические лица (организации). В 2019 году на территории региона работали 1126 таких организаций, а в 2021-м — 1123. В отношении учредителей (участников) юрлиц–иностранных физических лиц в ЕГРЮЛ на тот момент содержались сведения о физических лицах, преимущественно имеющих гражданство Китая и Казахстана, отмечали в налоговой. По данным УФНС, в 2022 году увеличилось количество компаний, зарегистрированных в Великобритании — 32% и Белизе — 16%, на третье место вышли Сейшельские острова — 13%.

Ранее редакция сообщала о том, что количество компаний, создаваемых новосибирцами за рубежом, растет на 13% в год. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

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Рубрики : Общество Бизнес

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : иностранные компании


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