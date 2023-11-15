Предприятия Сибантрацита перешли в собственность Башкирского промышленного холдинга

Все предприятия сибирского дивизиона ООО «УК «ЭЛСИ» проданы ООО «Башкирский промышленный холдинг». Такое решение приняли акционеры компании.

В официальном обращении, которое распространила пресс-служба управляющей компании говорится, что решение объясняется планами сосредоточить все ресурсы на развитии Эльгинского угольного комплекса и собственных логических мощностей.

Уточняется, что Башкирский промышленный холдинг выступает в качестве долгосрочного стратегического инвестора, который заинтересован в развитии Группы «Сибантрацит», а руководство угольной компании передано прежней команде топ-менеджеров во главе с генеральным директором Сергеем Мельниковым.

После продажи «Сибантрацита» управляющая компания «Эльга-Сибантрацит» («Элси») сменила название. С 14 ноября она носит название «Эльга». Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Также изменено название на сайте и в соцсетях на Elga.

Группа «Сибантрацит» — крупнейший в мире производитель и экспортер антрацита Ultra High Grade и других металлургических углей и PCI. В 2022 году объем добычи составил 24,55 млн тонн. В Группу входят ведущие угольные компании Новосибирской области – АО «Разрез Колыванский» и ООО «Разрез Восточный» (производители антрацита), а также крупные производители угля в Кемеровской области ООО «Разрез Кийзасский» и ООО «Разрез Верхнетешский». В 2023 году были приобретены лицензии еще на два участка в Кузбассе – ООО «Разрез Кузнецкий Южный» и «Разрез Малиновский».

Напомним, основатель группы компаний «Сибантрацит» Дмитрий Босов покончил с собой в мае 2020 года. В октябре 2021 года наследники продали 100% акций Sibanthracite PLC. В сентябре 2022 года АО «Сибирский антрацит» вместе с другими активами группы перешло под управление ООО «УК Элси» (принадлежит «А-Проперти» Альберта Авдоляна), а в октябре АО «Сибирский антрацит» переименовано в АО «Разрез Колыванский».

Ранее редакция сообщала, что угольная компания «ЭЛСИ» строит частную железнодорожную ветку до побережья Охотского моря.