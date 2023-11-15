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«Динал»: антикризисные практики новосибирской промышленности

  • 15/11/2023, 14:40
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Фото предоставлены пресс-службой «Динал». Автор фото
Новосибирское предприятие, несмотря на санкции и кризис, продолжает наращивать производство, ассортимент и долю на рынке, опираясь на уникальный подход к потребностям клиента и бизнес-процессам

Исследуя рынок

Новосибирские промышленники, в рамках заседания клуба «Промплощадка» VIP-club посетили производственные цеха завода окон и дверей «Динал». Предприниматель Андрей Попов создал его 25 лет назад. Хотя завод оценочно занимает не более 1% на высококонкурентном российском рынке светопрозрачных конструкций, в год здесь производятся свыше 100 000 кв. м. остекления для частных и корпоративных объектов Сибири, Казахстана и Монголии. В портфеле компании такие знаковые проекты, как ЖК «Нобель», ЖК «Лагран», ЖК «Эрмитаж», ЖК «Современник», ЖК Akadem Klubb, Региональный центр волейбола «Локомотив Арена», МФЦ «Кольцово», Freedom.

— Ключевым критерием нашего развития всегда было качество, но при этом мы видим огромное количество наши неоптимальностей. На мой взгляд, это большой плюс, так как мы понимаем, что у нас огромные возможности для роста, — отметил в ходе встречи с промышленниками Андрей Попов. — Мы внимательно отслеживаем потребности рынка, выбираем актуальные и начинаем работать. Возможностей на рынке сейчас объективно стало больше, и мы постепенно занимаем те ниши, из которых уходит часть наших конкурентов.

Руководитель отделения производства «Динал» Андрей Огородников рассказывает:

— У людей очень ограниченное понимание того, каким может быть окно. Многие думают, что если окно, то обязательно прямоугольное и белое — и с этим ничего нельзя сделать, а мы хотим разрушить эти стереотипы. Мы говорим, что окно может быть разное: по цвету, углу зачистки, фурнитуре, стеклопакетам, а самое главное — по своему функционалу. Однажды, на спор с партнерами из Германии, мы даже сделали открывающееся окно в форме девушки в бикини. В прошлом году мы открыли новый цех площадью 700 кв. м, в который перенесли производство алюминиевых конструкций. В Европе алюминий развивался медленнее, чем ПВХ, поэтому обрабатывающие центры стали появляться позже и стоят они в 3-4 раза дороже, чем оборудование для ПВХ. На новое производство мы также установили гибочный станок для производства арочных конструкций и двухголовую пилу.

«Динал»: антикризисные практики новосибирской промышленности

На фото: руководитель отделения производства «Динал» Андрей Огородников на производстве.

По его словам, спрос на алюминиевые светопрозрачные конструкции в России растет, причем как со стороны юрлиц, так и физлиц, устанавливающих эти конструкции в частные дома. Современный конструктив с утеплением позволяет решить вопрос с промерзанием, а по прочности такие окна и двери более практичные и долговечные, чем ПВХ.

В ближайшее время «Динал» планирует построить еще один цех площадью 5 000 кв. м.

— Новые площади нам необходимы для расширения производства. Раньше срок изготовления конструкций в среднем у нас был 5-6 дней, сейчас — 14-16 дней. Рынок дает нам столько заказов, что мы не успеваем их перерабатывать, — говорит Андрей Огородников. — В новом цехе планируем установить дополнительную линию ПВХ. Думаю, что тогда нам удастся вернуться к прежним срокам производства.

Точка роста

«Динал»: антикризисные практики новосибирской промышленности

На фото: Андрей Попов, основатель завода окон и дверей «Динал»

В новой реальности точкой роста бизнеса, по мнению Андрей Попова, может стать повышение компетенции потенциальных покупателей.

— Мы постоянно проводим мониторинг спроса и видим, что большинство клиентов, в том числе в профессиональном сообществе, не понимают, чего хотят получить от окна. Как правило, это банальная потребность «закрыть проем». Нашей целью является просвещение людей. Мы хотим, чтобы они, выбирая окна, могли руководствоваться какими-то конкретными критериями, а для этого обучаем своих сотрудников, повышаем их компетенцию и компетенцию всех игроков строительного рынка — поясняет Андрей Попов. — Например, они интересуются, хочет ли клиент сделать окно вандалоустойчивым, если квартира находится на первом этаже; снизить солнечную нагрузку, чтобы не ставить кондиционер, или шумовую нагрузку, если дом находится у дороги; сделать окно безопасным для детей или удобным для лиц с ОВЗ и т. д. Вот из такого перечня опций формируется индивидуальный пакет предложений, которые позволяют покупателю сделать осознанное решение.

Всего в портфеле компании более 50 инновационных решений, разработанных в ходе изучения рынка и его потребностей.

При этом Андрей Попов признал, что «Динал» также ощутил на себе влияние санкций, введенных против России.

«Динал»: антикризисные практики новосибирской промышленности

— Я бы не сказал, что в целом в нашей отрасли стало лучше. Какие-то материалы ушли с рынка, а на замену им не пришло ничего. В первую очередь я говорю о высокотехнологичной фурнитуре. В каком-то приближении ее может заместить Турция, в меньшей степени — Китай. В России продукцию нужного нам качества пока не производят, поэтому мы продолжаем использовать немецкую фурнитуру, хотя привозить ее стало намного сложнее, — констатирует Андрей Попов. — Что касается профильных систем, то их производители довольно хорошо адаптировались под существующие реальности. Качество этой продукции не улучшилось, но хуже точно не стало. Небольшое количество линеек исчезли с рынка, но без них жить можно. Мы по-прежнему работаем на профиле VEKA: заводы по производству этого профиля находятся в России и сегодня имеют полную автономию от производства в Германии.

Руководитель отделения производства «Динал» Андрей Огородников отметил, что с оконного рынка России исчез профиль VEKA для создания подъемно-раздвижного портала, он производился только в Германии. Но сейчас эти профили начинают выпускать российские компании.

Ставка на российское

«Динал»: антикризисные практики новосибирской промышленности

На фото: слева Константин Бессонов, справа Андрей Степаненко

Основатель производственной компании «Гормашэкспорт», инженер-исследователь, изобретатель, член клуба «Промплощадка» VIP-club Андрей Степаненко приветствует стратегию развития «Динал» и считает, что сейчас российским предприятиям нужно производить как можно больше продукции хотя бы того ассортимента, который позволит стране обеспечить минимальную экономическую безопасность и независимость от любых внешних рисков.

— 30 лет нашу промышленность подсаживали на западные финансовые инструменты, заставляли проходить оценку у западных финансовых консалтеров, страховаться у иностранных компаний, покупать оборудование только у тех, на кого укажут западные партнеры. Факторов риска сейчас огромное множество. К примеру, у нас в стране совсем не производят нитки. Как вы думаете, сколько мы без них проживем? 2-3 месяца! — рассуждает Степаненко. — Для решения накопившихся проблем нужно, чтобы финансовая сфера работала на развитие внутреннего производства. Для решения кадровой проблемы нужно кардинально менять систему образования и т. д., то есть перед нами стоит целый комплекс задач. Да, нам сейчас говорят о том, что мы, наконец, начнем производить чипы на 150 нанометров, хотя в мире уже работают над чипами в 0,4 нанометра. Но если хотите узнать мое мнение, то лучше жить в своем крепком стимпанке, чем в чужом хайтеке, от которого тебя могут в любой момент отключить — чему мы и стали свидетелями в последнее время.

Инноватор, конструктор, основатель двух известных в России и за рубежом новосибирских брендов ТМF и РОПАТ, член клуба «Промплощадка» Константин Бессонов также уверен, что сегодня важно заниматься развитием производства во всех отраслях.

— Человечество вступило на путь трудовой деятельности 2,7 млн лет назад. Особенность устройства нашего головного мозга, противопоставленный большой палец на руках отличают человека от животных. Человек — единственная тварь на земле, которая может производить не только орудия труда, но и средства производства, — напоминает Бессонов. — Если каких-то 30 лет назад мы решили свернуть с этого эволюционного пути, то это была колоссальная ошибка. Позиция, что «мы все купим» приводит к деградации не только нашей экономики, но и ментальной сферы, образования. Человек — это производящий биологический вид, и уходить в сторону от этого пути чревато последствиями!

Именно поэтому опыт таких предприятий, как «Динал», где ставки делаются не только на производство, но и на просвещение всех участников рынка: сотрудников, партнеров, клиентов и в какой-то мере конкурентов — перспективен для оздоровления и укрепления экономики России.

Фото предоставлены пресс-службой «Динал». Автор фото Денис Миллер

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Рубрики : Бизнес Промышленность

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : промышленность производство окон Динал бизнес


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