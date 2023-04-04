Угольная компания «ЭЛСИ» строит частную железнодорожную ветку до побережья Охотского моря

Угледобывающая компания «ЭЛСИ» строит железную дорогу от Эльгинского угольного месторождения до Тихого океана в районе мыса Манорский, где будет создан собственный угольный терминал «Порт Эльга», говорится на сайте компании.
На сайте компании говорится, что строительство ТЖД ведется силами собственной строительной компании «Эльга-Строй» и четырех подрядчиков: «Рудтех», «Современные горные технологии», «СибГТК» и «Техвеб». Длина ж/д ветки составит 531 км, а с учетом разъездов и станций — 626 км (это рекорд среди частных железных дорог России). Инвестиции в проект оцениваются 146,6 млрд рублей. К началу апреля построено 112 км железной дороги. Завершить проект «ЭЛСИ» планирует в 2026 году. Суточный трафик на ТЖД составит 18 пар грузовых поездов. Грузопоток обеспечит подвижной состав из 15 локомотивов и 1200 вагонов.
Отмечается, что компания с 2020 по 2022 годы уже реализовала проект железной дороги необщего пользования — собственную ж/д ветку Эльга — Улак, которая связывает Эльгинское месторождение с БАМом. Она позволила расширить пропускную способность с 4 млн до 20 млн тонн угля. После строительства ТЖД общая протяженность железной дороги, принадлежащей компании, составит около 1200 км.
Seldon Basis, 80% уставного капитала компании ООО «УК «ЭЛСИ» принадлежит ООО «А-ПРОПЕРТИ» и 20% — ООО «ЭНЕРГОГРУПП». Выручка компании в 2022 году составила 3,2 млрд рублей (в 2021 году — 1,7 млрд рублей), чистая прибыль — 18,4 млн рублей (в 2021 году — 53,8 млн рублей).
Ранее редакция сообщала о том, что грузоперевозчики Сибири пока не наблюдают «потепления» на рынке.
Фото: pixabay.com, black17bg
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