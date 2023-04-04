Угольная компания «ЭЛСИ» строит частную железнодорожную ветку до побережья Охотского моря

Угледобывающая компания «ЭЛСИ» строит железную дорогу от Эльгинского угольного месторождения до Тихого океана в районе мыса Манорский, где будет создан собственный угольный терминал «Порт Эльга», говорится на сайте компании.

Строительство Тихоокеанской железной дороги (ТЖД) серьезно разгрузит Восточный полигон, который стал слишком загружен после того, как все грузопотоки развернулись на 180 градусов. Экспорт, который раньше ехал на северо-запад стал конкурировать с углем за инфраструктуру БАМа и Транссиба. А поставщики вынуждены поставлять свою продукцию с огромным дисконтом. Все чаще стал подниматься вопрос частных инвестиций в строительство железных дорог или привлечения азиатских концессионеров, поясняется в телеграм-канале компании.

На сайте компании говорится, что строительство ТЖД ведется силами собственной строительной компании «Эльга-Строй» и четырех подрядчиков: «Рудтех», «Современные горные технологии», «СибГТК» и «Техвеб». Длина ж/д ветки составит 531 км, а с учетом разъездов и станций — 626 км (это рекорд среди частных железных дорог России). Инвестиции в проект оцениваются 146,6 млрд рублей. К началу апреля построено 112 км железной дороги. Завершить проект «ЭЛСИ» планирует в 2026 году. Суточный трафик на ТЖД составит 18 пар грузовых поездов. Грузопоток обеспечит подвижной состав из 15 локомотивов и 1200 вагонов.

Отмечается, что компания с 2020 по 2022 годы уже реализовала проект железной дороги необщего пользования — собственную ж/д ветку Эльга — Улак, которая связывает Эльгинское месторождение с БАМом. Она позволила расширить пропускную способность с 4 млн до 20 млн тонн угля. После строительства ТЖД общая протяженность железной дороги, принадлежащей компании, составит около 1200 км.

Угледобывающая компания «ЭЛСИ» была образована в результате слияния активов «Эльга уголь» и «Сибантрацита». Разрабатывает пять разрезов: Эльгинский (Якутия), Колыванский и Восточный (Новосибирская область), Кийзасский и Верхнетешский (Кемеровская область), а также имеет обогатительные комплексы «Листвянская» (Новосибирская область) и «Эльга». Добыча угля компанией по итогам 2022 года почти 45 млн тонн. По данным Seldon Basis , 80% уставного капитала компании ООО «УК «ЭЛСИ» принадлежит ООО «А-ПРОПЕРТИ» и 20% — ООО «ЭНЕРГОГРУПП». Выручка компании в 2022 году составила 3,2 млрд рублей (в 2021 году — 1,7 млрд рублей), чистая прибыль — 18,4 млн рублей (в 2021 году — 53,8 млн рублей).

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