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Угольная компания «ЭЛСИ» строит частную железнодорожную ветку до побережья Охотского моря

  • 04/04/2023, 17:40
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Угольная компания строит частную железнодорожную ветку
Она позволит компании увеличить экспорт угля.

Угледобывающая компания «ЭЛСИ» строит железную дорогу от Эльгинского угольного месторождения до Тихого океана в районе мыса Манорский, где будет создан собственный угольный терминал «Порт Эльга», говорится на сайте компании.

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Строительство Тихоокеанской железной дороги (ТЖД) серьезно разгрузит Восточный полигон, который стал слишком загружен после того, как все грузопотоки развернулись на 180 градусов. Экспорт, который раньше ехал на северо-запад стал конкурировать с углем за инфраструктуру БАМа и Транссиба. А поставщики вынуждены поставлять свою продукцию с огромным дисконтом. Все чаще стал подниматься вопрос частных инвестиций в строительство железных дорог или привлечения азиатских концессионеров, поясняется в телеграм-канале компании.

На сайте компании говорится, что строительство ТЖД ведется силами собственной строительной компании «Эльга-Строй» и четырех подрядчиков: «Рудтех», «Современные горные технологии», «СибГТК» и «Техвеб». Длина ж/д ветки составит 531 км, а с учетом разъездов и станций — 626 км (это рекорд среди частных железных дорог России). Инвестиции в проект оцениваются 146,6 млрд рублей.  К началу апреля построено 112 км железной дороги. Завершить проект «ЭЛСИ» планирует в 2026 году. Суточный трафик на ТЖД составит 18 пар грузовых поездов. Грузопоток обеспечит подвижной состав из 15 локомотивов и 1200 вагонов.

Отмечается, что компания с 2020 по 2022 годы уже реализовала проект железной дороги необщего пользования — собственную ж/д ветку Эльга — Улак, которая связывает Эльгинское месторождение с БАМом. Она позволила расширить пропускную способность с 4 млн до 20 млн тонн угля. После строительства ТЖД общая протяженность железной дороги, принадлежащей компании, составит около 1200 км.

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 Угледобывающая компания «ЭЛСИ» была образована в результате слияния активов «Эльга уголь» и «Сибантрацита». Разрабатывает пять разрезов: Эльгинский (Якутия), Колыванский и Восточный (Новосибирская область), Кийзасский и Верхнетешский (Кемеровская область), а также имеет обогатительные комплексы «Листвянская» (Новосибирская область) и «Эльга». Добыча угля компанией по итогам 2022 года почти 45 млн тонн. По данным Seldon Basis, 80% уставного капитала компании ООО «УК «ЭЛСИ» принадлежит ООО «А-ПРОПЕРТИ» и 20% — ООО «ЭНЕРГОГРУПП». Выручка компании в 2022 году составила 3,2 млрд рублей (в 2021 году — 1,7 млрд рублей), чистая прибыль — 18,4 млн рублей (в 2021 году — 53,8 млн рублей).

 

Ранее редакция сообщала о том, что грузоперевозчики Сибири пока не наблюдают «потепления» на рынке.

Фото: pixabay.com, black17bg

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Рубрики : Бизнес Транспорт ВЭД

Регионы: Россия

Теги : экспорт угля угольная компания строительство железной дороги железная дорога


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