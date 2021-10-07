Строители ледовой арены приступили к возведению билетных касс

На стройплощадке новой ледовой арены строители приступили к новому фронту работ – монтажу ферм здания, где будут располагаться билетные кассы.

По проекту – это отдельное здание площадью 2,3 тысячи кв.м, в котором будет организована продажа билетов, а также установлено современное оборудование для досмотра посетителей. Сегодня строители монтируют металлокаркас здания, в ближайшее время приступят к устройству ограждающих конструкций.

— Сегодня строительство ледового дворца ведется строго по скорректированному в августе графику. <…> Монтируются металлоконструкции, устраивается профлист на кровле основной арены, на кровлях малых арен профлист уже уложен, начали поставлять алюминиевую ленту для устройства фальцевой кровли. Кроме того, заливаются монолитные гребенки и лестницы, обустраиваются полы и ледовый корт, сейчас ведется активная поставка стеклопакетов, которые сначала будут устанавливаться на малых аренах, затем – на основной. Разработана дорожная карта по поэтапному запуску тепла на объект. Все эти мероприятия составлены с учетом ввода ЛДС в намеченные сроки – осенью 2022 года, — отметил министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт.

В данный момент на объекте работает более 500 человек.

Строительство многофункциональной ледовой арены осуществляется в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». На ней пройдут матчи Молодёжного чемпионата мира по хоккею 2023 года.

Шестиэтажный комплекс ледовой арены общей площадью 55 тыс. кв. м будет включать в себя основную арену на 10,5 тысяч зрителей и тренировочную арену с трибунами на 200 зрителей. Также здесь будет спортивный, тренажёрный залы, спортивные раздевалки для команд, офисы делегаций и необходимые вспомогательные помещения.