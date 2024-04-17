Председатель коллегии адвокатов обокрал офис под Новосибирском

Советский районный суд вынес приговор бывшему председателю Бердской коллегии адвокатов Михаилу Зуеву. Он обвинялся по нескольким эпизодам хищения чужого имущества.

― В период 2021 года являясь председателем Коллегии адвокатов из корыстной заинтересованности при помощи родного брата, не осведомленного о преступных намерениях Зуева, вынес из помещения Коллегии системный блок, клавиатуру и компьютерную мышь, принтер, монитор, присвоил их и в дальнейшем распорядился по своему усмотрению. Своими преступными действиями он причинил Коллегии материальный ущерб в размере 34 897 рублей, ― сообщает судебный департамент Новосибирской области.

Но на этом Зуев не остановился. По версии следствия и суда, он также похищал из кассы деньги, которые клиенты платили за юридические услуги, а также взносы сотрудников. Таким образом адвокатское сообщество понесло ущерб на 450 тысяч рублей. Лишившись заслуженного гонорара, коллеги написали на своего председателя заявление в полицию.

Вот тут защита понадобилась уже самому Зуеву. Благодаря стараниям коллеги, похитителю удалось избежать реального срока лишения свободы.

― Приговором суда Зуеву назначено наказание 3 года условно с испытательным сроком в 3 года. С осужденного в счет возмещения ущерба, причиненного хищением имущества, в пользу Коллегии взыскано 397000 рублей, ― прокомментировали в суде.

Приговор в законную силу еще не вступил.