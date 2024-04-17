Предприниматель из Томска оставил без жилья сотрудников Росгвардии

Центральный районный суд Новосибирска вынес приговор собственнику ООО «Траст» Михаилу Волохову. Он обвиняется в легализации (отмывании) денежных средств и мошенничестве. Ему назначено наказание 2 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 3 года, и штрафом в размере 500 тысяч рублей. Суд сохранил арест на имущество бизнесмена в размере 544,8 тысяч рублей и на объект незавершенного строительства —долгостроя в Северске. Иски покупателей квартир будут рассматриваться в порядке гражданского судопроизводства.

Приговор не вступил в законную силу.

Как напоминает пресс-служба Судебного департамента Новосибирской области, в 2012 году застройщик заключил госконтракт на строительство дома для военнослужащих Росгвардии в Северске. Ввод объекта в эксплуатацию был намечен на декабрь 2013 года, а до февраля заказчики должны были получить квартиры. По данным следствия, у организации Волохова отсутствовали ПСД на объект, заключение госэкспертизы, разрешение на строительство и техника для строительства. Общий ущерб от преступлений составил более 181 млн рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что будет с домом, который строили 33 года в Новосибирске.