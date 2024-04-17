Суд оставил под стражей министра ЖКХ Новосибирской области

Суд оставил под стражей министра энергетики и ЖКХ Новосибирской области Дениса Архипова.

— Новосибирский областной суд оставил без изменения постановление Центрального районного суда Новосибирска, — говорится в сообщении суда.

Адвокат министра просил отменить постановление и избрать более мягкую меру пресечения для своего подзащитного.

Согласно сообщению суда, министр будет находиться под стражей до 20 мая.

Напомним, что Денис Архипов обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. Следственный комитет утверждает, что он отозвал требование об уплате банковской гарантии после того, как компания «Экология Новосибирск» не выполнила свои обязательства в качестве регионального оператора по утилизации твердых коммунальных отходов.

Ранее редакция сообщала о том, что суд арестовал имущество новосибирского министра ЖКХ Дениса Архипова.