Суд оставил под стражей министра ЖКХ Новосибирской области

Суд оставил под стражей министра энергетики и ЖКХ Новосибирской области Дениса Архипова.
— Новосибирский областной суд оставил без изменения постановление Центрального районного суда Новосибирска, — говорится в сообщении суда.
Адвокат министра просил отменить постановление и избрать более мягкую меру пресечения для своего подзащитного.
Согласно сообщению суда, министр будет находиться под стражей до 20 мая.
Напомним, что Денис Архипов обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. Следственный комитет утверждает, что он отозвал требование об уплате банковской гарантии после того, как компания «Экология Новосибирск» не выполнила свои обязательства в качестве регионального оператора по утилизации твердых коммунальных отходов.
Ранее редакция сообщала о том, что суд арестовал имущество новосибирского министра ЖКХ Дениса Архипова.
Источник фото: Новосибирский областной суд
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