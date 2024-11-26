Председатель новосибирского ЖСК похитила деньги, собранные за тепло и горячую воду

Прокуратура Дзержинского района города Новосибирска направила в суд уголовное дело о причинении ресурсоснабжающей организации ущерба на сумму почти 6 млн рублей. Истцом по делу выступает ООО «Новосибирская теплосетевая компания», а отвечать перед судом придется председателю одного из новосибирских жилищно-строительных кооперативов. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

— В прокуратуре Дзержинского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении председателя ЖСК, — уточнили в пресс-службе. — Она обвиняется в хищении средств.

Следствие установило, что в период с 1 июля 2022 года по 31 января 2024 года председатель ЖСК не по назначению использовала деньги, полученные от собственников многоквартирного дома на оплату за поставленные энергетиками тепло и горячую воду. На данный момент общая сумма задолженности ресурсосберегающей компании составляет 5,9 миллионов рублей.

Ранее губернатор потребовал внимательно изучать причины коммунальных аварий в городе и спрашивать, в том числе, с эксплуатирующих организаций.