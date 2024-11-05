«Нужно встряхнуть»: за коммунальную аварию в Новосибирске спросят с эксплуатирующих организаций

Устранение последствий коммунальной аварии в Заельцовском и Калининском районах Новосибирска, когда без тепла и горячей воды остались более 600 домов, прокомментировал губернатор Андрей Травников.

— Быстро переключились, восстановили теплоснабжение в большинстве домов в ближайшие часы, а полностью ликвидировали аварию в течение суток, — отметил Травников и обратился к главе МинЖКХ. — Добейтесь, чтобы весь ущерб жителям был компенсирован, чтобы не уходили в судебные разбирательства.

Кроме того, глава региона потребовал провести техническое расследование коммунальной аварии.

— Претензий к трубам нет, они выдержали. Есть претензии к эксплуатирующим организациям. Перед началом отопительного сезона не хотелось бы получать такие ошибки. Нужно встряхнуть. Евгений Геннадьевич (Назаров, и.о. министра ЖКХ), Олег Петрович (Клемешов, замгубернатора), просьба подключиться, — поручил губернатор.

Как позже сообщил на аппаратном совещании в мэрии начальник департамента ЖКХ Дмитрий Зайков, отключение прошло на домах, которыми управляют УК «Спас-Дом», УК «Октябрьская» и УК «Хорс».

Напомним, коммунальная авария произошла в Новосибирске 30 октября. Без отопления остались 640 домов. Причиной отключения стало затопление повысительной насосной станции ПНС-5, сообщали в мэрии.

Ранее редакция сообщала о том, что проблемы с отоплением в домах новосибирцев сохранятся еще несколько лет.