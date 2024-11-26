«Утопила как котёнка»: горе-матери вынесли приговор за убийство новорожденного ребёнка под Новосибирском

В Болотнинском районном суде огласили приговор 34-летней Юлии Ш., обвиняемой в убийстве новорожденной дочери.

По данным следствия и суда, в конце февраля 2024 года женщина, находясь в жилом доме в одном из сел района, самостоятельно родила жизнеспособного ребенка, после чего поместила дочь в ведро, наполненное жидкими отходами, и вынесла в неотапливаемую веранду дома с низкой температурой воздуха, где оставила в опасном для жизни состоянии.

Тело младенца без признаков жизни было обнаружено 11 марта 2024 года.

— Подсудимая признана виновной по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка». Судом ей назначено 2 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Напомним, чудовищная история произошла в селе Светлая Поляна зимой 2024 года и потрясла жителей всего региона. В конце февраля полицейские обнаружили в кладовой частного дома, в котором проживала местная жительница с детьми, пластиковое ведро с помоями. Среди отходов лежало окоченевшее тело младенца. Позже экспертиза показала, что ребёнок родился живым и здоровым.

Ранее Юлия Ш. «прославилась» на всю Россию не менее ужасным поступком. В 2020 году она родила девочку и подкинула её на автобусную остановку за деревней. Малышку нашли случайные прохожие. Юлия ездила на федеральное ток-шоу, чтобы убедить опеку вернуть ей дочь. Девочку отдали на удочерение в другую семью. А мать не вынесла для себя уроков и вновь совершила преступление.

Забеременев в очередной раз женщина даже не стала вставать на учёт в женскую консультацию и всячески скрывала своё положение.

— Нагуляла от любовника и боялась, что муж узнает и отомстит. Он сидит в тюрьме за убийство уже 10 лет. Родила здоровую, доношенную девчонку, а через сутки подбросила на скамейку у дороги. Потом еще ездила по всяким телешоу, чтобы оправдать себя. Но нет тут оправдания! Муж в тюрьме, а она рожает от кого попало, да ещё и выбрасывает, ― возмущаются жители Светлой Поляны.

По словам соседей, Юлия была не сильно разборчива в ухажёрах и охотно откликалась на предложения мужчин выпить и развлечься. Накануне визита полицейских односельчане видели её «под мухой».

— Она в принципе любит это дело, видимо и беременная пила. Говорят, она утопила ребёнка в помойном ведре и спустила в подпол. Как котёнка, — поделилась с журналистами одна из жительниц села.

Сама Юлия не отрицала, что новорожденный в ведре её ребёнок. Она призналась правоохранителям, что хотела сохранить в тайне это происшествие, чтобы не узнал отец малыша, а по деревне не поползли новые слухи.

― Я хотела похоронить его на кладбище по-человечески, когда земля оттает. Весной, наверное, или летом. Я была уверена, что малыш родился мёртвым и даже не подумала, что его как-то можно ещё спасти. Пол ребёночка я тоже не посмотрела, даже не знаю, кто это ― дочка или сын, ― разоткровенничалась с участковым многодетная мать.

Свой поступок душегубка пыталась списать на стресс, однако, экспертиза опровергла её доводы.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске огласили приговор 22-летней Светлане Баштаковой, пытавшейся убить своего новорожденного сына. Женщина скрывала от всех свою беременность и ни у кого не просила помощи. 15 февраля она родила ребёнка на съёмной квартире, а уже через сутки, завернув его в простынь и чёрный пакет, выбросила в мусорный контейнер. Замерзающего новорожденного мальчика случайно обнаружил местный житель.

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