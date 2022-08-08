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Вице-мэр Скатов вернулся к работе

  • 08/08/2022, 15:50
Автор:
новости Новосибирска
Якобы после лечения травмы, полученной в результате следственных действий.

Заместитель мэра Новосибирска Артем Скатов вышел на работу после двухнедельного пребывания на больничном после якобы получения травм от сотрудников правоохранительных органов в ходе следственных действий. Об этом новосибирские СМИ сообщают со ссылкой на пресс-секретаря главы города Глеба Черепанова. Ранее о госпитализации чиновника сообщали на пленуме реготделения КПРФ.

Напомним, что следственные действия у чиновника проводились в середине июля в ходе расследования дела по заявлению депутата Госдумы Дмитрия Савельева о клевете. Поводом для этого послужила информация, размещенная в одном из телеграм-каналов. В ходе следствия была установлена личность владельца телеграм-канала. После обысков вице-мэр заявил о полученных травмах и планах госпитализироваться. При этом на видео с заявлением следов травм у чиновника не наблюдалось — за исключением небольшого куска пластыря на лице.

новости Новосибирска

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На следующий день уже в телеграм-канале мэрии появилась информация, что Скатов проходит по делу как свидетель. Тем не менее мэр Новосибирска Анатолий Локоть, выступая на пленуме реготделения КПРФ, заявил о якобы политическом давлении на свою команду. Политическую составляющую отметил и обратившийся к полпреду СФО и в Генпрокуратуру второй секретарь обкома КПРФ Ренат Сулейманов.

Есть две стороны данной проблемы: правовая и политическая, цитирует Сулейманова сайт КПРФ. Я познакомился с публикациями и, как юрист, не вижу в них состава преступления. Там говорилось о событиях, предшествующих отчету мэра, некой группе депутатов. В публикациях нет персональных оскорблений, унижения чести и достоинства, констатируются общеизвестные факты.

О попытке коммунистов политизировать дело Скатова сообщали и эксперты ЦДЖ.

Коммунисты пытаются использовать для защиты Скатова угрозу политического раскола между ЕР и КПРФ, областной и городской властями, писало издание. Для силовиков такие аргументы ничего не значат. Вероятный сценарий Скатов станет обвиняемым, будет осужден и лишится возможности работать на муниципальной службе. Мэру пора думать, кто сможет стать замом. В вертикали вице-мэра — департаменты информационной политики и информатизации, у которых вполне самодостаточные руководители. Мэр мог бы передать эти структуры под других замов или оставить под собой. Но для переговоров по политическим вопросам нужен представитель в статусе, заставляющем с ним считаться.

 

Ранее редакция сообщала о следственных действиях в отношении руководителя областного управления Росздравнадзоора Елены Хрусталевой,  в настоящее время находящейся под домашним арестом.

Фото редакции

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Рубрики : Власть Право&Порядок Политика

Регионы: Новосибирск

Теги : политика клевета власть


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