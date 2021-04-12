Председатель ПСБ возглавил Экспертный совет по поддержке ОПК при комиссии Госдумы РФ

Об этом он сообщил на расширенном выездном заседании Бюро Союза машиностроителей России и Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям» в Туле.

Ранее на заседании было объявлено о создании Экспертного совета по инициативе председателя Комиссии ГД по правовому обеспечению развития организаций ОПК РФ, первого вице-президента СоюзМаша России Владимира Гутенева и председателя ПСБ-члена Бюро Центрального Совета ООО «СоюзМаш России» Петра Фрадкова. Деятельность совета будет направлена на выработку решений для создания условий прямого финансового обеспечения промышленности и системы стимулов для финансовых институтов и промышленности.