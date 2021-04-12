Условия по пакету РКО «Начало» стали еще выгоднее!

Срок действия пакета увеличился в 2 раза и составит 6 месяцев.

Пакет предназначен для новых клиентов банка, поэтому не предполагает абонентской платы. Это позволит вам полноценно протестировать возможности РКО в Банке Акцепт без лишних затрат!

После завершения обслуживания по пакету РКО «Начало» клиент может выбрать любой другой тариф, действующий в Банке Акцепт (АО), в зависимости от потребностей его бизнеса.

Условия:

Стоимость платежа сверх пакета — 100 руб.

Комиссия за пересчет наличных — 0,75%, минимальная сумма комиссии — 200 руб.

Комиссия за выдачу наличных до 1 млн. руб — 3,5%, минимальная сумма комиссии — 200 руб.

Возможно подключение SMS-информирования — 200 руб./мес.

Подробности по телефону: 8-800-100-27-37 и на akcept.ru

Акционерное общество «Банк Акцепт»:

ул. Советская, 14

пл. Маркса, 7

пр. Дзержинского, 14/3

ул. Б. Хмельницкого, 60/2

ул. Титова, 31

мкрн Горский, 60

ул. Героев Труда, 18/2

Краснообск, ул. Центральная, 2«б»

Бердск, ул. Островского, 53/1

Искитим, ул. Комсомольская, 19«б»

Куйбышев, ул. Папшева, 4

тел. 8-800-100-27-37

akcept.ru

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