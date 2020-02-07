Представитель АО «Завод «Экран» предложил изменить закон «О промышленной политике в РФ»

В рамках Всероссийского совещания «Нормативное регулирование индустриальных парков в РФ», собравшего более 120 участников из 37 регионов России, член сертификационной комиссии Ассоциации индустриальных парков (АИП) России, заместитель генерального директора по развитию и GR АО «Завод «Экран» Егор Казанцев предложил придать особый статус управляющим компаниям промпарков, сообщили в пресс-службе РАТМ Холдинга.

Отмечается, что подготовку изменений нормативно-правовых актов, упорядочивание программ господдержки, унификацию требований к промпаркам и разработку инструментария статистического учета информации об их деятельности осуществляют в рамках исполнения поручения президента РФ Владимира Путина.

В своем выступлении Егор Казанцев напомнил, что сегодня требования к промпаркам определяют ГОСТ Р «Индустриальные парки. Требования» и постановление Правительства РФ «Требования к индустриальным паркам и управляющим компаниям индустриальных парков» от 04.08.2015 №794, которым руководствуются при оказании господдержки. Таким образом, проверку и экспертизу промпарков, формируя свои базы данных о них, могут проводить и АИП России, и Минпромторг.

— В связи с этим возникает вопрос: на какой из источников информации должны ориентироваться потенциальные резиденты, выбирая площадки для размещения производств? — комментирует Егор Казанцев. — Представители экспертного сообщества сошлись во мнении, что в качестве единого статистического ресурса стоит рассматривать Геоинформационную систему индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров, причем в нее необходимо вносить сведения обо всех промпарках, прошедших сертификацию и аккредитацию.

По словам Егора Казанцева, в действующей редакции Федерального закона от 31 декабря 2014 г. N 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации» статус резидента индустриального парка не определен. Также на законодательном уровне не установлены статус и функции управляющей компании промпарка (в отличие, например, от управляющих компаний ТОСЭР или ОЭЗ), не расшифровано понятие «соглашение об осуществлении деятельности на территории индустриального парка».

— Поскольку индустриальные парки зарекомендовали себя как эффективный инструмент реализации региональной промышленной политики, нужно ввести эти термины в правовое поле, закрепив в Федеральном законе – это будет способствовать дальнейшему развитию всей отрасли, — считает Егор Казанцев. — С той же целью в законе необходимо обозначить функции управляющих компаний промпарков. В настоящее время государство стремится усилить свою роль в регулировании взаимодействия участников парковых проектов, в том числе, оптимизировать форматы бюджетной поддержки и ее распределение.

Фото с сайта АИП России