Рабочий поселок Коченево принял стратегию социально-экономического развития до 2030 года

Стратегическое планирование на уровне муниципальных образований в Новосибирской области внедряется, начиная с 2018 года. Практически все муниципальные районы и городские округа Новосибирской области определили стратегические задачи развития и приняли стратегии социально-экономического развития на период до 2030 года, сообщили в региональном минэкономразвития.

— В конце 2019 года обозначился новый этап во внедрении стратегического планирования социально-экономического развития территорий области. В конце декабря прошедшего года в рабочем поселке Коченево была принята Стратегия социально-экономического развития на период до 2030 года. Это первый документ стратегического планирования на уровне муниципального поселения, — говорится в сообщении.

Отмечается, что стратегия разработана по инициативе местной администрации в соответствии с методическими рекомендациями министерства экономического развития Новосибирской области. В ней учтены приоритеты развития, обозначенные в документах стратегического планирования районного и областного уровня. В работе над Стратегией активное участие приняли население, организации и депутаты рабочего поселка.

— Стратегию развития р.п. Коченево можно охарактеризовать как социально ориентированную. Стратегической целью социально-экономического развития поселка на период до 2030 года является повышение уровня и качества жизни населения за счет расширения возможностей предпринимательства и инфраструктуры обеспечения доступа к социальным сервисам, соответствующим принятым стандартам. Достижение стратегической цели обеспечивают три тактические цели: развитие экономики, развитие человеческого капитала, развитие комфортной среды проживания. Для обеспечения достижения тактических целей поставлены 15 управленческих задач, опирающихся на 89 приоритетов социально-экономического развития, — отметили в региональном минэкономразвития.

Стратегия будет реализована в пять этапов путем реализации муниципальных программ и проектов, участия в реализации районных и областных программ и проектов, а также за счет привлечения ресурсов частного, общественного секторов.

Фото: из официальной группы РП Коченёво ВК