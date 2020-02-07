В 2019 году в строительную отрасль региона пришло в 2 раза меньше денег

— В 2019 году количество выданных в регионе ипотечных кредитов сократилось на 13%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выданы 32,4 тысячи ипотек на 67,4 млрд рублей. Но если посмотреть структуру сделок, то 73% составляют кредиты на покупку жилья на вторичном рынке. То есть недоверие жителей к новостройкам сохраняется. Думаю, что это связано с тем, что в эфире много информации об обманутых дольщиках, не сданных в эксплуатацию объектах, — сообщил на отраслевом совещании заммэра – начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска Алексей Кондратьев.

Еще один факт, который по словам чиновника, не может не настораживать, — количество заключенных в 2019 году договоров долевого участия (ДДУ) — 28107 (в 2018 году — 28855).

— С одной стороны, их всего на 3% меньше, чем в 2018-м. Но если смотреть на эту ситуацию глубже, то выясняется, что более 50% заключенных ДДУ — это технические сделки между застройщиками и юрлицами, которые являются их подрядчиками. В результате фактический объем средств, пришедших в жилищное строительство в 2019 году, в 2 раза меньше, чем в 2018-м — население приобрело 11885 квартир (42% от заключенных договоров ДДУ). И это не может не сказаться на работе застройщиков в 2020 году, — констатировал Кондратьев.

Комментируя ситуацию с ДДУ, чиновник пояснил, что перед тотальным переходом на новую схему финансирования многие строительные организации повысили стоимость квадратного метра, ожидая, что работать при сопровождении банковских структур будет сложнее. В среднем, по его словам, квадратный метр жилья в новостройках города подорожал на 18%.

При этом начальник департамента строительства отметил, что благодаря работе координационного совета, созданного в мэрии в 2020 году, удалось урегулировать ситуацию с продолжением финансирования строящихся объектов.

— Из 75 объектов, находящихся на грани выбора модели завершения строительства, по большинству удалось решить вопрос. Сегодня остались 6 объектов, которые мы сопровождаем в ручном режиме, — говорит Алексей Кондратьев.

По данным департамента, 81% или 408 домов, возводящихся в Новосибирске, сейчас работают по старой модели, то есть с привлечением средств граждан. 10% или 54 дома — со счетами эскроу, 8% или 44 дома застройщики возводят за собственные средства.

Лидером на рынке проектного финансирования в регионе (то есть основным источником поступления средств на областной рынок жилищного строительства) сегодня является Сибирский Сбербанк. По словам Александра Вагина, начальника отдела по работе с корпоративными клиентами финансирования недвижимости Новосибирского отделения №8047 ПАО Сбербанк, банк профинансировал в регионе 43 проекта (31 — в 2019 году). 947 тысячи кв. м жилья (637 тысяч в 2019 году) в Новосибирске строится за счет привлеченных средств банка. Сибирский Сбербанк реализовал 16 проектов с эскроу, открыл 918 счетов эскроу. За 2019 год банк заключил сделки на общую сумму 15,2 млрд рублей.

Фото: pixabay.com, автор- Grzegorz_Skibka