Представитель владельцев облигаций включен в список кредиторов Дяди Денера

Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил заявление ООО «Юнилайн капитал менеджмент» (ЮЛКМ) о включении в реестр требований кредиторов в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) компании «Дядя Дёнер». Информация об этом размещена в центре раскрытия корпоративной информации.

— 21 сентября в Арбитражном суде Новосибирской области состоялось судебное заседание по рассмотрению заявления ООО «ЮЛКМ» о включении в реестр требований кредиторов в размере 20 082 146,16 руб, — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что суд включил требования представителя владельцев облигаций ООО «ЮЛКМ» в третью очередь удовлетворения требований кредиторов. В нее вошли: проценты за нарушение срока возврата суммы основного долга биржевых облигаций серии БО-І01, БО-ПО2 в размере 4 146 672, 62 и 3 460 958, 90 рублей; задолженность по уплате процентов по биржевым облигациям серии биржевых облигаций серии БО-П01 за 37–38 купонные периоды в размере 1 378 514,64 рублей, а также задолженность по уплате процентов по биржевым облигациям серии БО-П02 за 15–34 купонные периоды 11 096 000 рублей.

Теперь представитель владельцев облигаций сможет инициировать привлечение контролирующих лиц эмитента к субсидиарной ответственности.

Напомним, сеть уличного питания «Дядя Дёнер» была основана в 2009 году. В 2018 году компания дебютировала на публичном долговом рынке с облигационным выпуском объемом 60 млн рублей. В 2020 году был размещен второй выпуск объемом 50 млн. Организатором размещения выступила компания «Юнисервис Капитал».

11 мая 2021 года компания допустила технический дефолт при выплате 14 купона по второму выпуску, а днем позже — по первому выпуску эмитента в части выплаты купона и амортизации в размере 1/3 номинала бумаг. Объем неисполненных обязательств по первой эмиссии составлял на тот момент 554,8 тысячи рублей, по второй — около 20,5 млн. Облигации обоих выпусков были включены в список дефолтов на сайте «Московской биржи». Покупатели облигаций компании обратились в суд.

22 июня 2023 года арбитражный суд Новосибирской области принял решение признать ООО «Дядя Дёнер» банкротом. На сегодняшний день, признанная судом задолженность эмитента перед инвесторами составляет более 131,7 млн рублей.

Ранее редакция сообщала, что имущество новосибирской сети «Дядя Дёнер» оценено в 20,3 млн рублей.