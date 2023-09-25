Новосибирского инвалида, которого ели мухи, увезли из квартиры-помойки в больницу

В скандальной квартире на улице Выборной после общественного резонанса побывали представители всех ведомств: от прокуратуры до соцслужб.

Вечером, 25 августа, соседи увидели, как несчастного парня по имени Иван на носилках погрузили в автомобиль скорой помощи.

Хозяйку квартиры заставили в срочном порядке восстанавливать документы, так у ее сына нет ни паспорта, ни полиса ОМС, ни других документов. Сейчас медики проведут его полное обследование и, вероятно, присвоят группу инвалидности. Официально Ивану будут платить пенсию, и он получит гарантированные государством льготы. Но сегодня его точно накормят, помоют и окажут необходимую медицинскую помощь.

― Когда приехали проверки, Тамара (так зовут хозяйку квартиры ― прим. Редакции) выгнала свою племянницу Снежану. Та долго стояла с огромными сумками на лестничной клетке, а потом вышла на улицу. Мы были в шоке, когда увидели, что в огромной «челночнице» у нее кошки. Всего в квартире было 11 кошек с утра. Похоже, что Тома выгнала родственницу вместе с ними, чтобы не обострять и так уже сложную ситуацию, ― рассказали Infopro54 жильцы злополучного дома.

Очевидцы также рассказали, что Тамара с племянницей ежедневно инспектировали мусорные баки во всей округе и тащили в дом различный хлам. Участковый несколько раз пытался призвать жильцов к порядку, но женщины никак не хотели менять свой образ жизни. В результате скопившегося в квартире мусора, весь дом пропитался ужасными запахами и наполнился тараканами.

Во всей этой антисанитарной обстановке, без заботы и элементарного ухода живет 36-летний Иван. Он спит на диване из мусорного контейнера, в котором уже завелись черви. Вокруг парня роятся мухи и ползают тараканы. Никакого официального диагноза у него нет, но Иван не может ходить и плохо говорит.

― По данному сообщению зарегистрирован материал доследственной проверки, ― прокомментировали в СК региона.

Следователям предстоит выяснить обстоятельства, изложенные в материале и принять процессуальное решение. Дело взял на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Также вопиющим случаем заинтересовалась прокуратура региона.