Новосибирские перекупщики массово продают билеты на матчи ХК «Сибирь». Они встречаются на разных сайтах и платформах с объявлениями.

Минимальная цена на билет — около 400 рублей, однако цены могут достигать и 1200 рублей за один билет.

— Центр, боковые и за воротами. До 7 мест подряд. Е4, А2 — по 2000р. Е5,А1 — по 1700р. Р1,Р3 — по 1400р. Р5 — по 1000р. От 1000 р в зависимости от сектора, — говорится в одном из объявлений.

Перед покупкой просят ознакомиться с профилем и отмечают, что работают давно и без нареканий.

Между тем, болельщики предупреждают, что подобная продажа билетов может быть обычной мошеннической схемой и рекомендуют приобретать их заранее на официальном сайте «Сибирь Арены»

Ранее редакция сообщала о том, что на хоккейный матч «Сибири» против «СКА» раскуплены все билеты на трибунах.