Представители «Единой России» получили 8 комиссий горсовета

На заседаниях комиссий, в перерыве первой сессии горсовета седьмого созыва, депутаты определились с кандидатурами председателей постоянных комиссий. По одной из них возникли вопросы у представителя «Коалиции Новосибирск 2020» Сергея Бойко.

— Коллеги, не могу ставить под сомнение решение большинства, но удивительно, как на руководство комиссией по муниципальной собственности был предложен директор МУП «Похоронный дом «ИМИ» Сергей Бондаренко. Как директор МУПа может руководить таким комитетом? Я бы порекомендовал коллегам подумать над этой кандидатурой, —добавил он.

Начальник правового управления горсовета Новосибирска Ольга Кондратенко сообщила, что совет четко следует 273-ФЗ согласно которому у депутатов есть ряд ограничений.

— У депутата на освобожденной основе на должности по которой денежные вознаграждения не выплачиваются в виде зарплаты, под конфликтом интересов понимается личная заинтересованность. Она может появиться или нет. Должен настать конкретный случай, который должен быть доказан, тогда мы можем говорить о конфликте интересов, — пояснила она. — Кроме того, в законе о муниципальных предприятиях нет запретов для руководителей быть депутатами и исполнять должностные обязанности.

Она также подчеркнула, что конфликт интересов в принципе может возникнуть не только у Бондаренко, но и у любого депутата.

— На октябрьской сессии депутатам будет предложено сформировать межведомственную комиссию, которая будет наблюдать за этими процессами. Это требование федерального и областного законодательства. В нее войдут депутаты, представители КСП, избиркома, мэрии. Она будет наблюдать за справками о доходах, доходами, жалобами из прокуратуры, фактами личной заинтересованности. Все компетенции будут расписаны, —говорит Кондратенко. — Эта комиссия активно работала в предыдущем созыве и депутаты подавали уведомления, когда ситуации могли привести к конфликту интересов.

В итоге девять из десяти кандидатов на посты председателей постоянных комиссий были одобрены при голосовании:

Комиссию по культуре, спорту, молодежной политике, международному и межмуниципальному сотрудничеству в седьмом созыве возглавит Александр Тарасов, «Единая Россия»;

Комиссию по муниципальной собственности — Сергей Бондаренко, «Единая Россия»;

Комиссию по местному самоуправлению — Игорь Атякшев, «Единая Россия»;

Комиссию по наказам избирателей — Александр Бурмистров, КПРФ;

Комиссию по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения — Андрей Гудовский (самовыдвиженец, вошел во фракцию «Единая Россия»);

Комиссию по социальной политике и образованию — Игорь Титаренко, «Единая Россия»;

Комиссию по бюджету и налоговой политике — Кирилл Покровский, «Единая Россия»;

Комиссию по городскому хозяйству — Игорь Кудин, «Единая Россия» ;

Комиссию по градостроительству — Сергей Трубников, «Единая Россия».

Комиссия по научно-производственному развитию и предпринимательству осталась без председателя. Выдвинутый на эту должность Павел Чернышев, «Единая Россия», не прошел через голосование сессии.

Ольга Кондратенко сообщила, что в отсутствии председателя комиссии ее работу может организовать зампредседателя совета.

— Если комиссия соберется до октябрьской сессии, договорится и определится с кандидатурой, разработает проект решения, то он будет рассмотрен на сессии и вам будет предложено второй раз утвердить председателя, — пояснила она депутатам.

Фото с сайта горсовета