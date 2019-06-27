Представлен итоговый проект третьего этапа благоустройства Михайловской набережной

Проект представляет собой архитектурно-планировочные решения по благоустройству участка № 4 – от зоны проведения массовых мероприятий с большой сценой до гостиницы «Ривер Парк», сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

Проект разработан архитектурной мастерской «Адаптик-А» – авторами первого и второго этапов благоустройства Михайловской набережной. Проект представляет собой продолжение уже разработанной концепции – был соблюден утвержденный фирменный стиль и дизайн-код. На участке № 4 расположены тихая прогулочная зона (продолжение верхнего променада), видовые и ландшафтные площадки, активная зона с аттракционами и фуд-кортом.

24 апреля 2019 года на площадке НГУАДИ было проведено общественное открытое обсуждение проекта третьего этапа, после чего проект был представлен мэру города Новосибирска.

Следующий этап – разработка проектно-сметной документации на данный участок.

Фото: скриншот из дизайн-проекта