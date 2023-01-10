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Представлен тизерный ролик сериала «‎Фишер»‎

  • 10/01/2023, 11:49
Видеосервисы Wink и more.tv представили первые тизерные ролик и постер восьмисерийного проекта «Фишер» (18+) о самом жутком московском серийном убийце.

телекомГлавные роли в детективном триллере, основанном на реальных событиях, исполнили Иван Янковский («‎Домашнее поле»‎), Саша Бортич («‎Холоп»‎) и Александр Яценко («‎Аритмия»‎). Сериал пополнит линейки Wink Originals и more originals. Проект создан компанией Art Pictures Vision совместно со «Студией 812» по заказу «НМГ Студии».

Премьера сериала «Фишер» состоится в феврале 2023 года эксклюзивно в онлайн-кинотеатрах Wink и more.tv.

1986 год. В районе правительственных дач на Рублевском шоссе одного за другим убивают подростков. Интеллигентный следователь Валерий Козырев (Александр Яценко), его дерзкий напарник из Ростова Евгений Боков (Иван Янковский) и совсем молодая сотрудница местного ОВД Наталья Добровольская (Саша Бортич) начинают расследование, даже не подозревая, как сильно оно изменит судьбу каждого из них. Единственный свидетель, способный опознать маньяка, — школьник Игорь, родители которого совсем не в восторге от контактов сына с милицией.

«Запуская этот проект, мы задавались вопросом о природе зла, которое порой прячется на самом видном месте. Мы пытались понять, почему человек ведет себя так, а не иначе, и как создается мифология преступника, которому само общество придумывает кличку и устрашающий образ», — отметил генеральный продюсер сериала «Фишер» Фёдор Бондарчук.

Тизерный ролик сериала «Фишер»

Кадры со съемок

Тизерный видеоролик сериала «Фишер» и другие интересные факты о контенте доступны в официальных группах видеосервиса Wink в VK, YouTube, Telegram.

Фото предоставлено пресс-службой ПАО Ростелеком

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Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : телеком Ростелеком кино


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