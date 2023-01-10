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Цифровой двойник города планируют распространить на все районы Новосибирска

  • 10/01/2023, 11:44
Автор:
цифровой двойник города
В 2022 году систему протестировали на Краснообске.

Разработчики двух компаний «Новосибирский Научно-технический Центр» и Digital Field Technologies в Советском районе в прошлом году запустили систему «Умный и безопасный город». Пилотный проект был протестирован на территории Краснообска.

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 — Разработанная нами система очень адаптивна и может быть сконфигурирована под совершенно разные задачи. Например, в Советском районе, мы нанесли на карте размещение баков ТКО. Это позволит администрации оперативно отреагировать, если в районе произойдет сбой, и жители начнут об этом писать через телеграм-боты, — отметил директор DFT Дмитрий Тайлаков.

В этом году разработчики планируют запустить проект во всех районах Новосибирска.

По словам главы администрации Советского района города Новосибирска Дмитрия Оленникова, разработка ННТЦ и DFT сможет соединить все ресурсы администрации в одной системе и позволит оценивать информацию в режиме реального времени и более оперативно реагировать на различные запросы и возникающие проблемы, например, при уборке снега.

Сервис представляет собой цифровой двойник, который позволяет в режиме реального времени отслеживать управление городской инфраструктурой, моделировать и оптимизировать оптимальные маршруты движения уборочной техники, затраты на уборку снега в зависимости от количества сотрудников, техники, объема осадков и так далее, уточнили в пресс-службе разработчиков.

Также платформа предполагает возможность быстрой связи между жителями города и властями: проект создан на принципе взаимодействия людей в социальных сетях, перенесённого в цифровой двойник городского пространства, где отображены все объекты городской инфраструктуры. Пользователи будут высказывать в этой системе через телеграм-боты своё мнение по поводу работы городских служб, указывая на проблемы с системы жизнеобеспечения, а городские службы — реагировать на замечания.

 

Ранее редакция приводила мнение эксперта о том, что органы власти вкладывают в понятия «умный город» и «цифровая трансформация». 

Фото предоставлено пресс-службой компании

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Рубрики : Инновации Бизнес Технологии Город

Регионы: Новосибирск

Теги : цифровой двойник умный город


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