Представлена программа юбилейного форума «Технопром-2023»

Ключевые научные достижения российских регионов будут представлены на юбилейном X Международном форуме технологического развития «Технопром», который пройдет 22-25 августа в Новосибирской области. Всего в рамках форума состоится порядка 230 мероприятий, уже зарегистрировано более 17 тысяч человек.

— Большое внимание в деловой, выставочной, образовательной, культурной частях программы форума будет уделено регионам, которые представят свои прорывные проекты. Пройдет порядка 230 ключевых мероприятий по 10 тематическим и отраслевым трекам, зарегистрировано уже более 17 тысяч человек. Высокий уровень мероприятия подтверждает то, что пленарное заседание традиционно проведет вице-премьер Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, он обозначит основные векторы научно-технологической политики страны. Также спикерами «Технопрома-2023» по разным направлениям станут федеральные руководители, представители научного сообщества, вузов, производственных компаний. На площадке форума пройдет заседание комиссии Госсовета по направлению «Наука», возглавляемой губернатором Андреем Травниковым, — подчеркнула заместитель губернатора Ирина Мануйлова.

Напомним, X Международный форум технологического развития «Технопром-2023» организован с целью эффективного использования научного и инновационного потенциала Новосибирской области. Соответствующее распоряжение Правительства Новосибирской области о проведении форума 21 марта подписал Губернатор Андрей Травников. Подробнее ознакомиться с мероприятиями-спутниками форума, его программой и зарегистрироваться на участие можно на сайте «Технопрома-2023».