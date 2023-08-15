Медики рассказали о состоянии депутата, попавшего в ДТП под Новосибирском

Депутат Светлана Уварова находится в стабильно тяжелом состоянии после ДТП в реанимации Бердской ЦГБ. Об этом сообщает Бердск-Онлайн.

— Дышит сама, но кислород ей подключают, — рассказал сайту председатель бердского совета депутатов Владимир Голубев.

ДТП произошло вечером 13 августа. Депутат переходила дорогу в районе станции Сельская Искитимского района, спешившись с велосипеда. В этот момент пассажирский автобус, идущий из Новосибирска, избегая столкновения, выехал на встречную полосу и совершил наезд на Уварову.

У Светланы Уваровой были зафиксированы закрытые переломы предплечья, ребер и таза, множественные ушибы и ссадины.

Ранее редакция сообщала о том, что полицейский признался в наезде на 6-летнюю девочку под Новосибирском.