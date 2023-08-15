Строитель обманул жителей Новосибирска на миллион рублей

Построить частные дома решила два брата — Станислав и Вячеслав Жировы. Один купил участок в Верх-Туле, второй — в Пашино. Оба заказали и оплатили сибит в новосибирской торговой фирме. Потратили почти 2 миллиона рублей. Весной им привезли лишь половину заказа. Вторую часть не могут дождаться до сих пор.

— Владелец фирмы тянет время. Говорит, что с деньгами проблема. Все средства ушли на аренду помещения и зарплату сотрудникам. А стройматериалов в наличии нет, – рассказал журналистам Infopro54 Станислав Жиров.

Все чеки и счёт-фактуры у братьев на руках. Но добиться возврата денег они тоже не могут. Написали заявление в полицию, результатов нет. В общей сложности фирма задолжала братьям почти миллион рублей.

Вот как сам коммерсант объясняет ситуацию.

— У поставщика на заводе проблемы с отгрузками. Из-за этого мы просели очень сильно, но сейчас решаем вопрос с другими товарами. Будем через другие доходы возвращать людям эти деньги, — заявил руководитель фирмы Виктор Геращенко.

По информации братьев Жировых, таких как они – обманутых покупателей — уже более 30 человек. При этом за 5 месяцев торговая фирма успела сменить вывеску: теперь магазин называется по-другому, и по-прежнему продаёт стройматериалы.

Словам предпринимателя обманутые покупатели уже не верят, поэтому написали заявление в областную прокуратуру с просьбой разобраться в ситуации.

— Срок рассмотрения обращения 30 дней. Требуется проверка, об ее результатах граждане будут уведомлены письменно, — сообщила журналистам Infopro54 дежурный прокурор Марина Евдошенко.

А братья Жировы из-за проблем с поставками сибита вынуждены заморозить стройку своих частных домов.