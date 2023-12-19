Представлена разработка отечественного электромобиля

В Московском Политехе (МАМИ) состоялась презентация универсальной платформы для тестирования систем (мул) российского электромобиля, пишет РБК.

При этом отмечается, что все основные комплектующие, в том числе двигатель и аккумуляторную батарею, разработали и произвели на территории РФ.

Электромобиль будет доступен по цене, так как аккумуляторную батарею предлагают не покупать, а брать в аренду, пояснили в Политехе.

Известно, что электрокар разрабатывается МАМИ по заказу компании «Автотор» в рамках спецконтракта с Минпромторгом. В «Автоторе» подчеркнули, что в перспективе сам автомобиль будет выглядеть не так, как мул.

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