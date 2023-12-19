«Не надо резиновых ответов»: мэр раскритиковал работу нового начальника дептранса Новосибирска

Со второй половины минувшей недели из Новосибирска ежедневно вывозится 22 тыс кубометров снега. Всего с начала сезона вывезено на снегоотвалы 136 тысяч кубометров. К работе привлекается, как техника муниципалитета, так и сторонних организаций. Об этом и.о. руководителя департамента транспорта мэрии Олеся Богомазова сообщила на аппаратном совещании.

Назначенная 18 декабря на эту должность чиновница напомнила, что на этой неделе вновь обещают снегопады, поэтому говорить о том, что с улиц города удастся вывести всю снежную массу — преждевременно. По ее словам, работа будет идти в дежурном режиме.

— То есть вы до весны оставляете за собой право оставлять город в снегу? Это неправильная позиция. Я требую точного расчета и выдачи данных, — заявил Анатолий Локоть. — Безусловно погода может внести свои коррективы, но когда пойдет снегопад, тогда мы будем принимать решение. Резиновые ответы сегодня не устраивают ни меня, ни новосибирцев. Давайте город к Новому году интенсивно приводить в порядок.

Начальник департамента по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии Сергей Куценко сообщил, что вторая декада декабря ожидается на 2-3 градуса теплее нормы. По его словам, в ближайшие дни температура повысится до 0 градусов, возможны обильные снегопады.

Ранее редакция сообщала о том, что за два дня в Новосибирске выпала месячная норма осадков — 27 см, а из-за сильных морозов, ударивших в следующие дни, сломалась половина грейдеров, пытавшихся убирать наледь на дорогах.