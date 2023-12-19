Капуста в лидерах роста цен после курицы в Новосибирске

Цены на капусту в Новосибирске выросли на 15,68%, на макароны — на 14%. Об этом говорится в исследовании компании «СоциоРум» (SocioRoom). Компания проводила мониторинг цен в сетях SPAR, «Ашан», «Быстроном», «Магнит», «Мария-Ра», «Мини Лента» «Светофор», «Пятерочка», «Супер Лента», «Ярче», «Хороший выбор».

На 10,44% подорожал черный байховый пакетированный чай, на 9,67% выросла цена на сливочное масло.

При этом на ряд продуктов цены немного снизились. В частности, подешевел замороженный минтай (8,86%), соль (8,3%) и лук (на 7,69%).

Напомним, за 10 месяцев 2023 года читинские таможенники оформили 44 тысячи тонн овощей и фруктов в МАПП Забайкальск. Это в 2,5 раза больше, чем за тот же период прошлого года.

Ранее редакция сообщала о том, что рост цен на яйца и курицу привлек внимание УФАС и надзорных органов.