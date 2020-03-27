Предвыборная коалиция вступилась за «яблочников»

Коалиция «Новосибирск 2020» выступила с заявлением, в котором осудило решение федерального бюро партии «Яблоко» в отношении ряда региональных активистов партии, заявивших об участии в коалиции. Напомним, что решением федерального партруководства из партии были исключены руководитель реготделения Светлана Каверзина, координатор движения «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев, активист общественной организации «Бугринский комитет», адвокат Антон Нелидов и урбанист Вячеслав Удинцев. Поводом для такого решения, как сообщили в федеральном «яблочном» бюро, стало участие в коалиции руководителя общественного движения «Гражданский патруль» Ростислава Антонова, с которым по ряду позиций руководство партии принципиально не согласно.

Как уже было сказано, члены «Коалиции 2020» такое решение осуждают.

— На словах «Яблоко» выступает за демократию, за федерализм и местное самоуправление, — говорится в заявлении коалиции. — И при этом жесткими методами разгоняет региональное отделение, которое попыталось принять участие в реальной попытке сменить местную власть в Новосибирске.

По мнению представителей коалиции, такая политика федеральных «яблочников» по отношению к региональным подчинённым может быть вполне инициирована с ещё более высокого уровня власти.

— Члены новосибирского регионального отделения партии «Яблоко» хорошо понимают, что победить кандидатов от ЕР-КПРФ можно только объединившись с другими оппозиционными силами, — говорится в заявлении. — Такое объединение вызвало беспокойство в «партиях власти» и у их кураторов из администрации президента. Мы ожидали и попыток развалить коалицию, и выдвижения спойлеров. Нам трудно расценивать решение федерального бюро «Яблоко» иначе, как попытку развалить «Коалицию Новосибирск 2020» в угоду ЕР и КПРФ.

Сейчас, как сообщили в коалиции в комментарии Infopro54, активисты других партий, которые могли бы пополнить коалиционные ряды, после решения федеральных «яблочников» ведут себя настороженно, оглядываясь на партийное руководство.

— Например, для некоторых партий неприемлемым является взаимодействие с Сергеем Бойко, другими активистами штаба Навального, — сообщает источник редакции.

В настоящее время, помимо указанных активистов, об участии в кампании по выборам депутатов горсовета Новосибирска в составе коалиции «Новосибирск 2020» заявили управляющий партнер компании DSO Consulting Сергей Дьячков, активисты штаба Навального Кирилл Левченко и Александр Давыдов, активист микрорайона «Балластный карьер» Анастасия Сергеева, координатор движения «Российским детям — доступное дошкольное образование» Семён Гунькин, журналист Алексей Мазур и предприниматель Антон Картавин.

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